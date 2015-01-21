Рыба в пруду на Первомайской погибла от кислородного голодания

Рыба в пруду на Первомайской погибла от недостатка кислорода

Специалисты установили предварительную причину массовой гибели рыбы в пруду нам Первомайской улице, передает телеканал "Москва 24". Она погибла от кислородного голодания, заключили сотрудники Росрыболовства.

Однако еще предстоит выяснить, почему это произошло. Вероятно, рыба погибла из-за образования льда, что часто становится причиной кислородного голодания рыб зимой. Однако в прудах регулярно делаются небольшие проруби, чтобы вода насыщалась кислородом.

Существует предположение, что рыба могла погибнуть и от того, что во время оттепели в пруд попали реагенты. Но экспертам еще предстоит провести детальные исследования.

Несколько дней назад местные жители заметили в полынье пруда сотни мертвых мальков. По словам людей, такое случилось впервые.

Напомним, гибель рыбы также произошла в июне в Дмитровском районе Подмосковья. Из-за сброса сточных вод в реку Мещериху там погибло 90 процентов рыбы. Общий ущерб составил 34 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в апреле 2014 года рыба погибла на территории Можайского района. Неустановленные лица сбросили загрязняющие вещества на отдельные участки рек Карженка и Протва, что привело к гибели плотвы, щуки, пескаря, язя и верховки. Аналогичное загрязнение обнаружено на участках рек Пожня и Искона, из-за чего пострадали уклейка, навеска, окунь и щука.