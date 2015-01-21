Воздух в районе МНПЗ стал чище – Кульбачевский

"Интервью": Антон Кульбачевский - о качестве воздуха в Москве зимой

Ситуация с Московским нефтеперерабатывающим заводом заметно улучшилась. Количество жалоб на вредные выбросы сократилось, а воздух стал чище. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"С 2013 года там проводится серьезная реконструкция. Все экологически значимые мероприятия завершат к концу 2015 года. Данные нашего экомониторинга подтверждают, что ситуация с МНПЗ стала намного лучше", - подчеркнул Кульбачевский.

Ранее сообщалось, что объем выбросов сероводорода с Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) после реконструкции снизится на 98%.

Руководитель завода Аркадий Егизарьян отметил, что по итогам реконструкции общий объем выбросов упадет до 11,5 тысячи тонн в год. Ранее он составлял 23-24 тысячи тонн. Обновление производственного оборудования позволит почти полностью исключить выбросы сероводорода и диоксида серы.

Егизарьян добавил, что на НПЗ утилизовали старые накопления отходов и демонтировали старые очистные сооружения, вместо которых были построены новые. Второй этап реконструкции – это строительство биологических очистных сооружений. Этот проект планируется реализовать до конца 2017 года.

Кроме того, до конца января на заводе установят контур из девяти приборов на восьми источниках выбросов, данные с которого каждые 20 минут будут передаваться в "Мосэкомониторинг".

Напомним, 10 ноября жители мегаполиса начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. На НПЗ была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало.

Позже завод оштрафовали на 207 тысяч рублей за загрязнение воздуха. Роспотребнадзор провел проверку, по результатам которой было выявлено превышение нормативов содержания в воздухе сероводорода и этилбензола, свойственных технологическим процессам завода.

Кроме того, суд оштрафовал НПЗ на 250 тысяч рублей за отсутствие разрешения на выбросы, а столичная природоохранная прокуратура завела в отношении завода и его гендиректора дело об административном правонарушении.

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский отметил, что в ведомстве проводят работу с предприятиями, которые не могут быть выведены за пределы города (их около 80). У каждого предприятия есть свой план природоохранных мероприятий.

За качеством воздуха следит Мосэкомониторинг.

"Мониторим состояние атмосферного воздуха на 48 стационарных станциях. У нас есть 3 передвижные станции, передвижные лаборатории. Постепенно увеличим их количество. На присоединенных территориях также появились и сейчас работают шесть станций", - добавил Кульбачевский.