Около девяти тысяч крякв остались зимовать в Москве

Как теплая зима повлияла на столичную флору и фауну

Около девяти тысяч крякв остались зимовать на незамерзающих водоемах особо охраняемых природных территорий Москвы. Такие данные были получены в ходе учета водоплавающих птиц, который состоялся 18 января, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

При этом почти 5 тысяч этих птиц обитают на юге Москвы: на Среднем Царицынском пруду, реке Городня, Москве-реке напротив музея-заповедника "Коломенское" и дамбе между Нижним Царицынским и Борисовскими прудами. Более двух тысяч крякв насчитали на Яузе.

Помимо крякв на водоемах были замечены чирок-свистунок, хохлатая чернеть, сизая чайка, гоголь, чомга.

В парке "Кузьминки-Люблино" были обнаружены необычные особи: самец кряквы с необычной окраской, а также самка-гибрид красноносого нырка с кряквой.

Водных и околоводных птиц посчитали на реке Яузе, в парке "Измайлово", на реке Серебрянке и вдоль Лебедянского пруда, в парке "Кузьминки-Люблино", Нижнем и Верхнем Люблинских прудах в поймах реки Чурилихи, в парке "Царицыно", на дамбах Верхнего и Нижнего Царицынских прудов, на полынье на Среднем Царицынском пруду, на реке Городне, на Москва-реке, напротив Музея-заповедника "Коломенское", от Братеевской улицы до Москвы-реки; в природном заказнике "Воробьевы горы", от устья реки Сетуни до Андреевского моста, от плотины верхнего Битцевского пруда до прудов в усадьбе Знаменское-Садки; в ландшафтном заказнике "Тропаревский", на реке Очаковке; в Крюковском лесопарке, на незамерзающих участках реки Сходня.

Напомним, по традиции учет водоплавающих птиц проводится в третье воскресенье января. Все маршруты совершают в один день, чтобы возможные перемещения птиц не повлияли на результаты учета. Перепись проводится для мониторинга популяции птиц.

Считают пернатых специалисты ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования совместно с общественными организациями, волонтерами и учащимися школ. Кроме того, в мероприятии могут принять участие все желающие.