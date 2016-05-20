Москвичи приняли участие в акции "На работу на велосипеде"

Антон Кульбачевский принял участие в акции "На работу на велосипеде"

Москвичи приняли участие в ежегодной акции "На работу на велосипеде", сообщает телеканал "Москва 24".

По словам руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, который также принял участие в акции, в городе продолжает развиваться инфраструктура для велосипедистов.

На центральных улицах Москвы будут появляться новые пространства для велолюбителей.

"Перед правительством Москвы сейчас стоит задача увеличить количество людей, которые передвигаются на велосипеде на работу и с работы. Инфраструктура практически создана в городе. Я раз в полгода езжу на велосипеде на работу и смотрю, как меняется городская инфраструктура, как город приспосабливается для велосипедного движения", – рассказал руководитель ведомства.

Мероприятие проходит в городе в четвертый раз. Сегодня для горожан на двухколесном транспорте действуют специальные тарифы на услуги городского велопроката. На улицах заработали "энергетические точки" с бесплатными фруктами и водой.

Кроме того, в электричках можно бесплатно провезти велосипед, а некоторые веломастерские, кафе и салоны красоты делают скидки велосипедистам. В этом году к акции присоединились Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Краснодар, Астрахань и Владивосток.