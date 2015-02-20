На юго-востоке столицы зафиксировали превышение нормы диоксида азота

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19 февраля на юго-востоке столицы зафиксировали превышение концентрации диоксида азота в воздухе, сообщает пресс-служба Росгидромета.

Мониторинг состояния воздуха показал превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в полтора раза.

"В дневные часы 19 февраля в районе Печатники на улице Шоссейная максимальная концентрация диоксида азота достигала значения 1,5 предельно допустимой концентрации (ПДК)", – отмечается в сообщении пресс-службы.

При этом общий уровень загрязнения воздуха в городе был пониженным. В Подмосковье мониторинг также не выявил вредных примесей в атмосфере.

В Росгидромете также сообщили, что 20 и 21 февраля метеорологические условия в столичном регионе будут способствовать рассеиванию вредных примесей, поэтому ожидается пониженный уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Диоксид азота Диоксид азота – газ, красно-бурого цвета, с характерным запахом. Представляет собой один из основных загрязнителей воздуха, образующийся в процессе горения при высоких температурах.

Диоксид азота – газ, красно-бурого цвета, с характерным запахом. Представляет собой один из основных загрязнителей воздуха, образующийся в процессе горения при высоких температурах.



Ранее глава департамента природопользования Антон Кульбачевский рассказал, что в столице функционируют 52 станции, контролирующие уровень веществ в воздухе, а данные доступны в режиме реального времени.

По его словам, все предприятия Москвы имеют свои природоохранные программы и оснащены специальными датчиками. При этом данные Мосэкомониторинга проводятся в разное время дня, при разных погодных условиях.

В свою очередь, представитель МЧС отметил, что главная задача ведомства – информирование населения. Однако существует еще и система мониторинга и прогнозирования, которая следит за всеми предприятиями, в том числе за потенциально опасными объектами. Таких в городе не более 30, в основном, они используют в производстве аммиак.

Напомним, 1 февраля в диспетчерское управление "Мосводоканала" сообщили о многочисленных жалобах граждан, проживающих в районе Ленинского проспекта, улицы Островитянова, улицы Новаторов и улицы Академика Волгина. На место выехали руководители компании, специалисты и аварийные бригады, которые выяснили, что там ощущается характерный запах органических растворителей.

В пресс-службе отметили, что на Курьяновских очистных сооружениях неприятные запахи ощутили еще в 14.30, в связи с чем были срочно отобраны пробы поступающей сточной жидкости. "Ее анализ показал превышение показателей по нефтепродуктам в 2–2,5 раза (при норме не более 5 мг/л). Неприятные запахи на сооружениях прекратились лишь в 18.30", – рассказали в "Мосводоканале".