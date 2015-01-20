В Москве создадут систему сбора старых компьютеров и гаджетов

"Утро": В Москве появятся пункты приема старых гаджетов

В Москве могут появиться пункты приема старых компьютеров и электронной техники. В столице планируется создать систему сбора и утилизации гаджетов, сообщили M24.ru в департаменте природопользования. В департаменте информационных технологий добавили, что в 2015 году на весь город распространится также программа "Доброе дело", в рамках которой москвичи могут отдать ненужную технику пенсионерам, инвалидам или многодетным семьям.

В природоохранном ведомстве пояснили, что столичные власти планируют разработать "экологическую, ресурсосберегающую систему сбора и утилизации электронной и компьютерной техники". В 2015 году будут проанализированы возможности ее создания.

Член Общественного совета при департаменте природопользования и депутат Госдумы Максим Шингаркин считает, что в городе должны появиться специальные пункты приема отслуживших свое гаджетов, возможно, рядом с магазинами электроники и компьютерной техники. "В прошлом году были приняты поправки в федеральный закон об отходах производства и потребления, согласно которым для опасных отходов должен быть организован отдельный сбор. Электронная и компьютерная техника – самые опасные из бытовых отходов", - пояснил Шингаркин. По его мнению, москвичам, которые будут сдавать целые, не разобранные на детали устройства, возможно, стоит выплачивать какое-то вознаграждение.

Пресс-секретарь департамента информационных технологий Елена Новикова сказала M24.ru, что ведомство готово оказывать информационную поддержку проекту, в том числе создать специальные сайты для пунктов сбора. Она напомнила, что с ноября 2014 года в Мещанском районе Москвы действует проект "Доброе дело", в рамках которого москвичи могут отдать ненужную им компьютерную технику тем, кто в ней нуждается. В ближайшее время акция начнет действовать еще в двух районах, а затем "покроет" весь город.

"На этой неделе мы планируем обсудить с департаментом соцзащиты расширение проекта, поскольку он оказался эффективным. Департамент соцзащиты спрашивает у пожилых людей и многодетных семей, что им нужно. Список потребностей публикуется на странице "Доброе дело", на сайте общественной площадки "Дару дар". И пользователи могут подарить свою старую технику конкретным людям", - рассказала Новикова.

В Москве уже действует более 1,3 тысячи пунктов для сбора отработанных В Москве уже действует более 1,3 тысячи пунктов для сбора отработанных энергосберегающих лампочек . Во дворах устанавливают контейнеры для использованных батареек , которые содержат такие вредные металлы, как цинк, кадмий и никель. В 2013 году в столице стартовал эксперимент по раздельному сбору мусора. В нескольких округах, в том числе Центральном и Юго-Западном, организованы специальные урны для стекла, алюминия, пластмассы, бумаги. Раздельный сбор мусора должен снизить затраты на утилизацию отходов на 35 процентов в год. Кроме того, в 2014 году в рамках эксперимента в ЗАО установили оцинкованные контейнеры и бункеры евростандарта для вышедшей из строя техники. В будущем в супермаркетах Москвы могут появиться фандоматы для приема бутылок.





Руководитель управления по связям с общественностью "М.Видео" Антон Пантелеев говорит, что компания периодически проводит акции по приему старой техники. "Они могут длиться две недели или месяц. Покупатель приносит старую технику и получает скидку на покупку новой", - пояснил Пантелеев.

По его словам, если в Москве будет запущена программа по сбору и утилизации компьютерной техники и электроники, "М.Видео" готово в ней участвовать. "Но нам надо знать, как будет проходить процесс утилизации. Если технику будут просто вывозить на свалку, нам это не подходит. Отходы должны быть утилизированы по всем правилам", - отметил Пантелеев.

Акции по утилизации старых товаров также время от времени проводит сеть магазинов "Техносила". Клиенты, сдав старую технику, могут купить аналогичное устройство по скидкам. Компания также готова самостоятельно вывезти старую крупную технику при оформлении доставки новой. "Мы считаем, что любые инициативы по созданию централизованной системы по сбору и утилизации старой и неисправной бытовой техники должны находить поддержку у бизнес-сообщества", - отметили в пресс-службе "Техносилы".

Торговая сеть Media Markt раньше также проводила акции по приему техники под названием "Старое на новое". "Сейчас единственный проект по утилизации, который реализуется в нашей сети – это бессрочная программа по сбору старых батареек для их последующей переработки, к которой подключены все российские магазины Media Markt", - пояснила руководитель PR-отдела сети Анна Трофимова.

Председатель общественной организации "Экозащита" Владимир Сливяк считает, что пункты сбора электроники должны быть организованы в магазинах, которые торгуют этим товаром, или рядом с ними. "Клиенту будет удобно, если он, например, пойдет покупать новый телефон и сразу же сможет сдать старый. Не уверен, что за это надо доплачивать. Люди и так будут сдавать то, что им не нужно", - отметил Сливяк.

По мнению эксперта, специальная система сбора электроники упростит процесс ее переработки. "Проще организовать переработку или утилизации конкретного вида отходов, который собирается в специальном месте. Если отходы перемешаны, то их сначала нужно разделять", - заметил Сливяк.

Руководитель Национального союза организаций в области обращения с отходами производства и потребления Дмитрий Безлепкин, в свою очередь, полагает, что москвичей стоит поощрять за сдачу электроники на утилизацию.

"Если человек выкидывает старый телефон или утюг, то наверняка будет покупать новый. Он будет готов сдать его, если получит, например, купон на скидку или 100-200 рублей, добавит к ним недостающую сумму и купит гаджет. Пункты приема стоит организовать в самих магазинах. Для них это будет дополнительная реклама", - отметил Безлепкин.

По его словам, в Москве недостаточно мощностей для утилизации электронной и компьютерной техники. "Пунктов уничтожения и переработки не хватает. В старой технике много железа хорошего качества. Металл можно переплавить, как и пластмассу. Необходимо создать перечень основных товаров из 20-30 наименований и построить предприятия. Лучше, если этим будут заниматься иностранные компании, которые работают в этой сфере уже 30-40 лет. На первом этапе предприятие будет убыточно, власти должны вложить в него сотни миллионов рублей", - заключил Безлепкин.

Напомним, до 2018 года итальянская компания Consorzio Laziale Rifiuti (Colari Group) планирует построить в Подмосковье три мусороперерабатывающих завода. В Европе предприятия Colari занимаются полным циклом сбора, сортировки и переработки отходов во вторсырье. Объем инвестиций в российский проект может составить $250 млн.

София Сарджвеладзе