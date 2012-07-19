Вырубка Химкинского леса возобновилась

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Госкомпания «Российские автомобильные дороги» 19 июля возобновила вырубку деревьев в Химкинской дубраве под трассу Москва - Санкт-Петербург, сообщает агентство«Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.

В «Автодоре» сообщили, что общая площадь расчищаемой территории составляет менее трех гектаров, вырублено будет не более 8% леса. Между тем заведующий лабораторией лесной геоботаники Института лесоведения РАН Александр Маслов говорит, что 8% дубравы - это около тысячи деревьев.

Маслов подчеркивает, что дубрава представляет значительную ценность. А институт лесоведения пришел к выводу, что на планируемой под вырубку территории растений, занесенных в Красную книгу, нет.

Проект автотрассы через Химкинский лес вызвал протесты экологов и общественности, в результате которых в августе 2010 года строительство было приостановлено, но позже эксперты вновь одобрили первоначально утвержденный проект. Власти обещают полностью компенсировать экологический ущерб от вырубки.