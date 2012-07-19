Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экология

19 июля 2012, 19:02

Вырубка Химкинского леса возобновилась

экология Химкинский лес вырубка деревьев

Фото: ИТАР-ТАСС

Госкомпания «Российские автомобильные дороги» 19 июля возобновила вырубку деревьев в Химкинской дубраве под трассу Москва - Санкт-Петербург, сообщает агентство«Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.

В «Автодоре» сообщили, что общая площадь расчищаемой территории составляет менее трех гектаров, вырублено будет не более 8% леса. Между тем заведующий лабораторией лесной геоботаники Института лесоведения РАН Александр Маслов говорит, что 8% дубравы - это около тысячи деревьев.

Маслов подчеркивает, что дубрава представляет значительную ценность. А институт лесоведения пришел к выводу, что на планируемой под вырубку территории растений, занесенных в Красную книгу, нет.

Проект автотрассы через Химкинский лес вызвал протесты экологов и общественности, в результате которых в августе 2010 года строительство было приостановлено, но позже эксперты вновь одобрили первоначально утвержденный проект. Власти обещают полностью компенсировать экологический ущерб от вырубки.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать