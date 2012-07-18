Лесозащитный пояс Москвы оборудуют для культурного отдыха

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Велодорожки, пикниковые точки и питомники для выращивания деревьев появятся на территории лесопаркового защитного пояса Москвы, сообщается на сайте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Планируется создание познавательных, прогулочных, велосипедных, в зимнее время - лыжных трасс общей протяженностью 54 километра. Маршруты будут оборудованы скамейками и урнами и обустроены пикниковыми точками.

Также власти намерены провести благоустройство родников и берегов Икшинского, Пестовского, Учинского и Клязьминского водохранилищ.

На территории лесных участков, расположенных вблизи населенных пунктов, планируется проведение занятий со школьниками по экологическому просвещению. Дети смогут поучаствовать в природоохранной деятельности - в развешивании скворечников, бельчатников, кормушек для птиц.

Напомним, лесозащитный пояс был передан столице в 2011 году Рослесхозом. Всего Москва получила около 40 тысяч гектаров леса.