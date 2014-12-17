Жители Восточного округа столицы жалуются на запах сероводорода

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Жители восточных районов Москвы вновь жалуются на резкий запах сероводорода. О присутствии в воздухе серы сообщают жители Гольянова, Выхина и Северного Измайлова.

"Очень сильный запах сероводорода у метро Щелковская, в Гольянове невозможно открыть окна! Ищу куда, жаловаться, по телефонам экомониторинга никто не отвечает", - написал в редакцию M24.ru один из читателей.

По словам жителя района Выхино, резкий запах удерживается в воздухе уже двое суток. Кроме того, неприятный запах ощущается в Измайлове и Новогирееве, пишут посетители сайта.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе МЧС, пока там не получали жалоб от москвичей. Также в министерстве не располагают информацией о каких-либо выбросах или авариях.

По данным "Мосэкомониторинга", превышение концентрации сероводорода 17 декабря наблюдалось в столице с 5.00 до 6.30 утра. К 9 утра экологическая ситуация нормализовалась.

Ранее M24.ru сообщало, что в среду утром читатели жаловались на неприятный запах на востоке и юго-востоке Москвы.

В пресс-службе Мосэкомониторинга подтвердили, что в ранние утренние часы в воздухе отдельных районов ВАО и ЮВАО "отмечался неприятный запах сероводорода".

Стоит добавить, что 15 декабря кратковременное превышение содержания сероводорода было зафиксировано в районе Люблино. Через несколько часов состояние воздуха нормализовалось.

Напомним, 10 ноября жители Москвы начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. В поисках источника загрязнения на Московский нефтеперерабатывающий завод была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало.

Позже глава Ростехнадзора Алексей Алешин сообщил, что МНПЗ не был источником выброса сероводорода в Москве. По его словам, на заводе не было зафиксировано никаких аварий и нарушений технологий.

По факту выброса сероводорода в Москве возбуждено уголовное дело

Росприроднадзор утверждал, что на территории МНПЗ зафиксировано превышение диоксида серы, сообщило МИА "Россия сегодня". Впрочем, Московский НПЗ заявлял о нарушениях при взятии проб и образцов воздуха на предприятии. В пресс-службе завода отмечали, что "утверждение о превышении норм выбросов изопропилбензола и пропаналя, не может соответствовать действительности, поскольку в технологической схеме завода не используются и не образуются эти вещества".

Сообщалось также о том, что МНПЗ вложил в обновление оборудования порядка 60 миллиардов рублей. Всего до 2017 года на эти цели будет потрачено 150 миллиардов рублей. В то же время в Москве, по словам главы департамента природопользования Антона Кульбачевского, датчиками сероводорода не оборудованы 30 столичных предприятий.