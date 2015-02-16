МНПЗ оборудуют датчиками вредных выбросов к весне - Кульбачевский

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Измеряющие загрязнение датчики на трубах Московского нефтеперерабатывающего завода могут заработать весной этого года. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава департамента природопользования Антон Кульбачевский.

"С МНПЗ нам удалось договориться, и они установили датчики на своих трубах. Теперь мы в режиме реального времени будем понимать, что там происходит. Специальная комиссия еще должна принять эти датчики в промышленную эксплуатацию, и я думаю, что уже в марте-апреле эти датчики начнут работать", - сказал Кульбачевский.

Кроме того, он добавил, что департамент проводит серьезную работу с предприятиями, загрязняющими окружающую среду. "Все предприятия, что останутся в черте города, должны пройти реконструкцию, реновацию, внедрить современные экологические технологии и снизить качество выбросов в атмосферу. Сейчас мы находимся в диалоге с МНПЗ, с табачной фабрикой "Лиггет-Дукат", с очистными сооружениями Мосводоканала", - отметил Кульбачевский.

Ранее M24.ru сообщало, что промышленные предприятия Москвы обяжут установить на трубах датчики, автоматически измеряющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. По словам замглавы департамента природопользования Евгении Семутниковой, датчики станут прямым доказательством вины или невиновности того или иного предприятия.

На сегодняшний день 58 московских предприятий имеют такие датчики. При этом, как отмечала Семутникова, таких датчиков не было у Московского нефтеперерабатывающего завода, который в декабре был оштрафован на 250 тысяч рублей за вред экологии.



Напомним, 10 ноября жители мегаполиса начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. На НПЗ была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало.

Позже завод оштрафовали на 207 тысяч рублей за загрязнение воздуха. Роспотребнадзор провел проверку, по результатам которой было выявлено превышение нормативов содержания в воздухе сероводорода и этилбензола, свойственных технологическим процессам завода.

Кроме того, суд оштрафовал НПЗ на 250 тысяч рублей за отсутствие разрешения на выбросы, а столичная природоохранная прокуратура завела в отношении завода и его гендиректора дело об административном правонарушении.