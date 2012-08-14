Владельцев домов обяжут заключать договор на вывоз мусора

ИТАР-ТАСС

Владельцев частных домов Подмосковья могут обязать заключать договор на вывоз мусора. На этом настаивают власти Московской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Если люди станут платить за вывоз отходов, вряд ли у них возникнет желание вывозить мусор в соседние деревни, либо оставлять его на обочине дорог, считает министр строительного комплекса и ЖКХ Московской области Герман Елянюшкин.

Обсудить данную инициативу на федеральном уровне планируется в сентябре.