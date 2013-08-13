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13 августа 2013, 17:23

Экология

Пункты приема отработанных батареек открыли в библиотеках ЮАО

Фото: ИТАР-ТАСС

Новые пункты приема отработанных батареек открыли в библиотеках Южного округа Москвы. Специальные контейнеры для сбора установлены в библиотеках-филиалах централизованной библиотечной системы номер 1.

Как отметили в столичном департаменте культуры, мероприятие "Сдай батарейку – сохрани жизнь" проходит в рамках эко-акции "Москва – наш зеленый Дом".

Принять участие в проекте может каждый желающий. Все использованные батарейки передадут в добровольческое экологическую организацию "Сдай батарейку – спаси планету". Принимаются батарейки с 14.00 до 17.00. Финальный сбор состоится 31 августа в Оранжерейном корпусе музея-заповедника "Царицыно".

Узнать адреса библиотек, в которых принимают батарейки, можно здесь.

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