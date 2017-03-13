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Экология

13 марта 2017, 06:17

Москвичам предложили защитить диких животных

экология

Фото: ТАСС/Tony Margiocchi

Проект "Дикие животные в городе" стартует в столице 13 марта.

Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, в столице стало популярно заводить редких и экзотических животных. Объявления об их продаже можно встретить в газетах, на сайтах и в социальных сетях.

Не все хозяева диких животных знают о том, какие условия для жизни необходимы их питомцам. На электронной площадке правительства Москвы crowd.mos.ru предлагается совместно с экспертами международных и российских зоозащитных организаций обсудить важнейшую тему о защите и содержании диких животных в неволе.

Проект будет проходить по 24 марта 2017 года. Пользователи "Активного гражданина" также смогут поучаствовать в проекте "Дикие животные в городе".

История вопроса

В конце января 2017 года депутаты Мосгордумы объявили о том, что планируют запретить держать в столичных квартирах экзотических питомцев. Речь идет о тиграх, львах и ядовитых змеях, проживание которых в многоквартирном доме является проблемой для соседей и самого животного.

Помимо этого, депутаты планируют проработать правила выгула хищников. Например, выводить на прогулку медведей и тигров можно будет только на территории частного домовладения или в лесу, вдали от общественных пространств. Кроме того, поднимался вопрос о введении лицензии на приобретение животных, которые входят в Красную книгу Москвы.

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