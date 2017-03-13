Москвичам предложили защитить диких животных

Фото: ТАСС/Tony Margiocchi

Проект "Дикие животные в городе" стартует в столице 13 марта.

Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, в столице стало популярно заводить редких и экзотических животных. Объявления об их продаже можно встретить в газетах, на сайтах и в социальных сетях.

Не все хозяева диких животных знают о том, какие условия для жизни необходимы их питомцам. На электронной площадке правительства Москвы crowd.mos.ru предлагается совместно с экспертами международных и российских зоозащитных организаций обсудить важнейшую тему о защите и содержании диких животных в неволе.

Проект будет проходить по 24 марта 2017 года. Пользователи "Активного гражданина" также смогут поучаствовать в проекте "Дикие животные в городе".