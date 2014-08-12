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Экология

12 августа 2014, 00:03

МЧС начнет проводить рейды против "небесных фонариков"

экология Юрий Беседин бумажные фонарики небесные фонарики китайские фонарики

За запуск небесных фонариков москвичи заплатят штраф

МЧС с середины августа начнет проводить рейды по пешеходным зонам и паркам, чтобы препятствовать запуску "небесных фонариков", также известных как китайские фонарики. Об этом M24.ru рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Москве Юрий Беседин. В городе могут появиться таблички, напоминающие москвичам, что запуск "небесных фонариков" запрещен.

Юрий Беседин пояснил, что лесопарковые зоны в Москве патрулируют около 700 сотрудников МЧС. С 16 августа, то есть со следующих выходных, они будут уделять особое внимание проблеме китайских фонариков и начнут рейды по пешеходным пространствам. Сотрудники МЧС будут искать нарушителей противопожарного режима, проводить с ними разъяснительные беседы, объяснять, что запускать "небесные фонарики" запрещено. При необходимости они вызовут полицейских для составления административных протоколов. Кроме того, на пешеходных зонах и в парках могут повесить таблички, на которых будет изображен китайских фонарик, и указано, что запуск "летающих огней" в городе запрещен.

"В Москве стоит жаркая погода, а фонарики – это открытый огонь, запускать их очень опасно. В этом году жечь „небесные фонарики“ было запрещено законом. Мы обратимся в департамент торговли и услуг Москвы с просьбой повлиять на продавцов этих изделий", – сказал Беседин.

Напомним, что с 27 февраля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поправки в "Правила противопожарного режима в РФ", согласно которым в России действует запрет на запуск "небесных фонариков" в населенных пунктах и рядом с лесом. Штраф за нарушение составляет 1–1,5 тысячи рублей для физических лиц, 6–15 тысяч рублей для должностных и 150–200 тысяч рублей для юридических. Массовый запуск китайских фонариков стал популярен в России в последние годы. В июне 2013 года в заповеднике "Столбы" в Красноярске из-за "небесных фонариков" выгорело почти 3,5 гектара леса. Интересно, что изначально "небесные фонарики" использовались в китайской армии как средство передачи сигнала об опасности.

Муниципальный депутат района Дорогомилово Зоя Шаргатова говорит, что, несмотря на официальный запрет, Поклонная гора по выходным и праздничным дням заполнена торговцами "небесных фонариков".

"Фонарик может приземлиться на балкон и спровоцировать пожар, и на дерево, и на машину. В условиях большого города это представляет серьезную опасность", – сказала она, напомнив, что в Китае фонарики запускают над водой – морем или озером, и только по особым праздникам.

Депутат отметила, что на Поклонной горе не предусмотрено массовых развлечений, несмотря на большой поток посетителей. В результате активизировались продавцы "небесных фонариков".

"На Поклонную гору приезжает много туристов, жителей Москвы и Подмосковья с детьми. Чтобы развлечься, они покупают фонарики. Все это может вызвать пожар – где-нибудь через 5 км, где упадет фонарик", – отметила она.

Председатель московского отделения "Опоры России" Александр Жарков пояснил, что торговля "небесными фонариками" – прибыльный бизнес. "При цене в 100 рублей себестоимость такого фонаря около пяти. Фонарики из Китая закупают несколько крупных компаний, которые в свою очередь продают их в интернете или через частных продавцов", – сказал он.

Марина Курганская

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