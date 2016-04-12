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Экология

12 апреля 2016, 18:48

В стоимость горючего предложили включить плату за вред экологии

экология законопроекты законы бензин

Фото: ТАСС/Иван Гущин

В Госдуме предложили включить в стоимость горючего плату за вред от выхлопных газов. Соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента внес депутат Максим Шингаркин.

В пояснительной записке он отмечает, что в настоящее время не взимается плата за негативное воздействие узлов и агрегатов, использующих такое топливо как бензины, дизельное топливо, газомоторное топливо, мазуты и иные виды топлива. Сейчас компенсацию за негативное воздействие выплачивают только юридические лица.

В законопроекте предлагается направлять плату за вред экологии в бюджеты тех регионов и муниципалитетов, на территории которых было куплено топливо.

Добавим, главной угрозой для экологии Москвы горожане считают автотранспорт. Так, 78 процентов респондентов уверены, что именно большое количество автомобилей в Москве ухудшает экологическую обстановку в городе. 44 процента опрошенных сетуют на загрязнение Москва-реки и ее притоков. 40 процентов полагают, что экологию ухудшают различные производства. 29 процентов респондентов отмечают, что виной всему свалки.

Более половины опрошенных (55 процентов) назвали московскую экологию удовлетворительной. Еще 11 процентов оценивают ее как хорошую, а 34 процента дают негативную оценку. Экологией своего района довольны 80 процентов москвичей.

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