Концепцию развития "Сокольников" может определить российская компания

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Российский институт экологического проектирования и изысканий примет участие в финале конкурса на разработку концепции развития "Сокольников", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в пресс-службе парка.

Ранее испанское архитектурное бюро Cruz y Ortiz отказалось от участия в следующем туре из-за большой загруженности по другим проектам. Вместо иностранцев пригласили следующую в рейтинге команду участников, которой и отказался Институт экологического проектирования и изысканий.

Напомним, итоги первого этапа международного конкурса на разработку концепции развития территории парка "Сокольники" подвели 4 июля. В общей сложности жюри рассмотрело около 70 конкурсных заявок, из которых порядка 40 поступило от участников из Испании, Франции, Великобритании, США, Италии, Украины, Латвии, Мексики, Китая, Словении и Турции. С российской стороны на конкурс было направлено почти 30 заявок.

Места финалистов распределялись согласно рейтингу, составленному жюри конкурса на основании изученных портфолио и эссе, предоставленных участниками.

Во втором туре конкурса примут участие 10 бюро из России, Китая, Великобритании, Нидерландов и Франции. Победителя объявят 17 сентября. До обозначенной даты финалисты проведут презентации своих концепций.

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Участники конкурса долны разработать концепцию развития парка на 15 лет. Им предстоит решить ряд проблем - так, на сегодняшний день большинство посетителей сконцентрировано в центральной части парка, а большая его часть остается неосвоенной. Кроме того, разработчики должны предложить новую финансовую модель развития "Сокольников".

В жюри вошли эксперты в области архитектуры, градостроительства и развития парковых зон. Председателем стал министр правительства Москвы, глава департамента культуры Сергей Капков.

Парк культуры и отдыха "Сокольники" - самый большой парк Москвы, общей площадью 516 гектаров. Его история отсчитывается с XV века, когда территория Сокольников стала местом великокняжеской соколиной охоты.

В петровское время на территории нынешнего парка проводились потешные бои и сформировалась традиция народных гуляний московской знати и простых горожан.

В ХIХ веке в Сокольниках создали парк с уникальной планировочной структурой, являющейся главным символом парка и в настоящее время: семь лучевых просек шли от "Круга" и замыкались поперечным просеком. Вдоль каждого из них были высажены деревья разных пород: березы, лиственницы, вязы и другие. Благодаря удобной ландшафтной структуре, уникальной атмосфере и месторасположению к концу века Сокольники превратились в один из самых популярных дачных уголков, место отдыха творческой публики.

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В Советское время "Сокольники" стали парком культуры и отдыха: была развита досуговая инфраструктура, построены веранды для танцев, концертные эстрады, библиотеки-читальни, спортивные зоны и выставочный комплекс. В 1979 году парку присвоили статус памятника садово-паркового искусства XVII-XX веков. После чего дальнейшие радикальные преобразования в парке были ограничены.

В 2000-е годы начался новый этап, парк перешел в подчинение ГКУ "Объединенная дирекция "Мосгорпарк" и стал частью городской программы по развитию индустрии туризма и отдыха.

В настоящий момент происходит становление современного парка, который, так или иначе, отражает символы и ценности нашего времени. Понимание того, каким должен быть современный парк, должно лечь в основу разрабатываемых концепций.