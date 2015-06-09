В столице впервые отметят День Москвы-реки

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В этом году в столице впервые пройдет День Москвы-реки. Отмечать новый городской праздник планируется 19 июля. Об этом сообщил глава департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Владимир Черников в ходе заседания президиума правительства столицы.

"Уже в этом году мы планируем просвети День Москвы-реки, который со временем может стать самостоятельным масштабным ежегодным фестивалем", – цитирует Черникова корреспондент M24.ru.

В рамках праздника планируется провести парад кораблей, а также велопробег по столичным набережным.

"Мы хотим обратить внимание зрителей, что у нас очень красивая река, она проходит через весь город и связывает очень важные объекты. Мы покажем возможность использования набережных", – пояснил глава департамента национальной политики.

Он добавил, что сейчас по Москве-реке ходят 20 экскурсионных судов. В день праздника экскурсии по реке сделают бесплатными.

"Мегаполис сегодня": Как изменятся набережные Москвы-реки

Напомним, летом прошлого года Сергей Собянин объявил открытый международный архитектурный конкурс на развитие прибрежных территорий Москвы-реки. Он направлен на формирование в городе "открытых общественных пространств" с целью сделать зону у воды максимально доступной для горожан.

Общая площадь прибрежных территорий, которые находились в творческой разработке участников конкурса, порядка 3,5 тысячи гектаров. Победителем было признано архитектурное бюро "Проект Меганом" (Россия).

Проект, предложенный архитекторами, предполагает, в частности, решение транспортных проблем за счет сооружения новых транспортных и пешеходных мостов. В 2015 году совместно с компанией-победителем будет проведено транспортное моделирование для определения участков размещения новых транспортных связей.

В конце мая Сергей Собянин заявил, что Москва-реку не планируют делать коридором для перевозок. По словам мэра, сейчас река – это один из самых популярных туристических маршрутов, и грузоперевозки можно вводить "пока только в порядке эксперимента".