Дожди улучшат экологическую ситуацию в Московской области

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Прогнозируемые в предстоящие выходные дожди на территории Московской и Тверской областей существенно улучшат экологическую ситуацию, связанную с последствиями лесных пожаров в Тверской области, сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, ветер изменит направление с северо-восточного на северо-западное, из-за чего дым от лесных пожаров в восточной части Тверской области может появиться на севере Подмосковья.

"В то же время начавшиеся во второй половине дня пятницы и ожидаемые в выходные дожди будут способствовать существенному улучшению экологической ситуации и уменьшат степень влияния дымовых шлейфов от лесных пожаров на районы Московской области и Москвы", - говорится в сообщении.

В субботу, 9 августа, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, местами возможен дождь и гроза. Температура ночью - 15-17 градусов, днем воздух прогреется до 25-27 градусов.

На следующий день сохранится аналогичная погода, однако днем будет немного теплее - 27-29 градусов.

"Изменение произойдет в понедельник, погоду в столице вновь начнет определять антициклон, который принесет с собой потепление. Но уже в среду на территорию столичного региона придет скандинавский циклон, который принесет новые дожди и грозы", - сообщили в центре погоды "Фобос".

Напомним, что из-за сильного ливня, который прошел в Москве во второй половине дня в пятницу, затопило Малую Бронную улицу. На некоторых участках улицы пешеходам приходится идти по колено в воде, а колеса припаркованных автомобилей наполовину скрыты.

Также затопило и торговый центр "Охотный ряд" - там залило верхний этаж, но воду оперативно убрали. Кроме того, из-за потопа перекрывали тоннель под Новым Арбатом. В настоящее время движение уже восстановлено.