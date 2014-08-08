Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экология

08 августа 2014, 19:00

Дожди улучшат экологическую ситуацию в Московской области

экология погода дожди экологическая ситуация

Фото: M24.ru

Прогнозируемые в предстоящие выходные дожди на территории Московской и Тверской областей существенно улучшат экологическую ситуацию, связанную с последствиями лесных пожаров в Тверской области, сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, ветер изменит направление с северо-восточного на северо-западное, из-за чего дым от лесных пожаров в восточной части Тверской области может появиться на севере Подмосковья.

"В то же время начавшиеся во второй половине дня пятницы и ожидаемые в выходные дожди будут способствовать существенному улучшению экологической ситуации и уменьшат степень влияния дымовых шлейфов от лесных пожаров на районы Московской области и Москвы", - говорится в сообщении.

В субботу, 9 августа, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, местами возможен дождь и гроза. Температура ночью - 15-17 градусов, днем воздух прогреется до 25-27 градусов.

Ссылки по теме

На следующий день сохранится аналогичная погода, однако днем будет немного теплее - 27-29 градусов.

"Изменение произойдет в понедельник, погоду в столице вновь начнет определять антициклон, который принесет с собой потепление. Но уже в среду на территорию столичного региона придет скандинавский циклон, который принесет новые дожди и грозы", - сообщили в центре погоды "Фобос".

Напомним, что из-за сильного ливня, который прошел в Москве во второй половине дня в пятницу, затопило Малую Бронную улицу. На некоторых участках улицы пешеходам приходится идти по колено в воде, а колеса припаркованных автомобилей наполовину скрыты.

Также затопило и торговый центр "Охотный ряд" - там залило верхний этаж, но воду оперативно убрали. Кроме того, из-за потопа перекрывали тоннель под Новым Арбатом. В настоящее время движение уже восстановлено.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать