В Подмосковье могут запретить охоту из-за риска лесных пожаров

ИТАР-ТАСС

В Подмосковных лесах с 10 августа по 1 сентября могут запретить охоту. Такая мера связана со сложившейся пожароопасной обстановкой, сообщает РИА Новости.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Алексей Скорый, динамика по повышению пожароопасной обстановки в лесах растет: "Ситуация серьезная. Поэтому вопрос о введении ограничения на доступ в леса именно охотников будет решаться на заседании правительства области".

Высокий уровень пожароопасной обстановки наблюдается в 40% подмосковных лесов.

Ранее сообщалось, что жара стала причиной возгораний в Шатурском и Егорьевском районах 31 июля. Ликвидировать огонь удалось достаточно быстро.

Самые крупные лесные пожары были зафиксированы в лесах Подмосковья в 2010 году. Спасателям приходилось ежедневно тушить природные возгорания. В результате специалисты наблюдали ухудшение экологической обстановки в Москве и области.