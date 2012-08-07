Жители Дубны заинтересовались раздельным сбором мусора

ИТАР-ТАСС

Жители Дубны стали активнее участвовать в раздельном сборе мусора. Если в 2011 году было отсортировано только 25% твердых бытовых отходов, то в этом году в синие контейнеры попадает около 40% мусора, сообщает официальный портал города Дубны.

Всего за первое полугодие 2012 года на переработку было отправлено 600 тонн сырья, к концу года эта цифра должна возрасти до 1200 тонн.

На территории города установлено около 300 синих контейнеров для отходов, отправляемых на сортировочный комплекс. В скором времени их количество будет увеличено.

В настоящее время на переработку направляется лишь пятая часть отходов, собираемых в синие контейнеры. Специалисты надеются довести эту долю до 50-60%.

Сортировка отходов выгодна и самим жителям. В ближайшие годы обслуживающая компания обязуется не повышать тариф на вывоз качественно отсортированных отходов, предназначенных для переработки. Зато возрастет тариф на вывоз неотсортированных отходов.

Планируется, что в будущем утилизация бытовых отходов Дубны будет проводиться на территории нового объекта в Талдомском районе. Это будет способствовать улучшению экологической обстановки в регионе.

Дубна – один из первых российских городов, в которых внедряются современные методы сбора твердых бытовых отходов, организуется раздельный сбор отходов, а вторсырье отправляется на переработку.