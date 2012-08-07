В парке Горького 11 и 12 августа состоится эко-рынок

В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького / Москва 24

В Парке Горького 11 и 12 августа состоится ярмарка Ecomarket. Как сообщается на сайте парка, на ярмарке будут представлены товары, не вредящие ни человеку, ни экологии.

Эко-рынок разместится в самом центре парка. На нем можно будет приобрести натуральную ореховую пасту, свежеизготовленные мюсли, полезный шоколад и продукты из дикоросов Сибири. Также на ярмарке будет большой выбор натурального чая и кофе, домашнее печенье, мягкие игрушки и развивающие игры, натуральная косметика ручной работы и многое другое.

Кроме того, на рынке будет работать Авосечная, где можно будет приобрести сумки, являющиеся альтернативой пластиковым пакетам. Средства от продажи авосек пойдут на помощь незрячим людям.