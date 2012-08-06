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Экология

06 августа 2012, 17:25

Раздельный сбор мусора собираются ввести на всех ООПТ Москвы

экология парки Кузьминки-Люблино департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы парки и пешеходные зоны

Фото: Москва 24

В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" заработал пилотный проект по раздельному сбору мусора. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Раздельно собираются 4 вида отходов: бумага, пластик, стекло и металл. Модули и урны установлены в местах массового скопления людей, на контейнеры нанесены указателями видов вторичного сырья.

Всего для сбора отходов в парке установили 51 модуль по 2 отсека и 100 точек с урнами по 4 отсека. Также на природной территории появился 31 информационный стенд, призывающий посетителей к раздельному сбору мусора.

Первая неделя эксперимента показала, что около 50% бытовых отходов, собираемых в парке "Кузьминки-Люблино", являются вторсырьем. Всего за неделю с природной территории было вывезено 229 килограммов бумаги, 197 килограммов пластика, 350 килограммов стеклотары и 95 килограммов металлических отходов. Раздельно собранный мусор отправляется на мусороперерабатывающие предприятия.

Посетители парка постепенно привыкают к новой системе сбора мусора. Кроме того, благодаря регулярной агитации, проводимой волонтерами, статистика по раздельному сбора мусора с каждым днем улучшается. Из этого следует, что люди готовы собирать мусор раздельно, отмечается в сообщении пресс-службы департамента.

Также в сообщении говорится, что департамент устанавливает контейнеры для раздельного сбора мусора на всех особо охраняемых природных территориях Москвы. Кроме того, будут изготовлены и установлены стенды, информирующие посетителей парков о том, что на природной территории бытовые отходы собираются раздельно.

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