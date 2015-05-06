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06 мая 2015, 14:47

Экология

На юге столицы зафиксировано превышение концентрации диоксида азота

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В районе Варшавского шоссе утром 6 мая было зафиксировано превышение нормы содержания в воздухе диоксида азота почти в два раза, сообщает пресс-служба Росгидромета.

"За прошедшие сутки в Южном округе сложился повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота", – отмечается в сообщении.

Диоксид азота – одно из основных загрязняющих веществ в крупных городах. Превышение его уровня для мегаполисов – частое явление. Чаще всего концентрация диоксида азота бывает превышена вблизи автотрасс и промышленных предприятий. Это загрязняющее вещество образуется в процессе сжигания органического топлива.

В других районах столицы утром отмечался пониженный уровень загрязнения воздуха. В Росгидромете подчеркнули, что днем 6 и 7 мая метеорологические условия в Москве и области
будут способствовать рассеиванию вредных примесей.

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Впрочем, в ночные и утренние часы 7 мая возможно повышение уровня загрязнения воздуха "в связи с ослаблением условий рассеивания".

По словам синоптиков, антициклон обеспечил москвичам теплую среду без осадков. Как ожидается, к пятнице в столице потеплеет до +20 градусов.

Напомним, что в начале прошлой недели в Москве отмечались кратковременные превышения концентрации оксида азота и сероводорода. Так, в ночные и утренние часы вторника, 28 апреля, на территории города сложились метеоусловия, способствующие накоплению выбросов в атмосфере.

Сюжет: Экология столицы
экология Росгидромет превышения ПДК диоксид азота

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