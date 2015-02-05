На фонари вдоль трасс могут повесить фильтры для очистки воздуха

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Мосгордума будет рекомендовать московским властям установить фильтры для очистки воздуха вдоль трасс. Этот вопрос будет обсуждаться в марте на круглом столе, посвященном проблемам экологии и транспорта, рассказала M24.ru председатель комиссии по экологической политике столичного парламента Зоя Зотова. Глава департамента природопользования Антон Кульбачевский заявил M24.ru, что специалисты ведомства уже изучают опыт зарубежных коллег по установке таких фильтров на фонарных столбах. Очистители воздуха, к примеру, уже используются в Лондоне и Пекине.

По словам Зотовой, в марте Мосгордума совместно с экологической палатой России планирует провести круглый стол о проблемах загазованности от транспорта. "Будет обсуждаться работа по целому ряду направлений: машины нового класса, качество топлива, расширение дорожно-транспортной сети и применение инновационных технологий", - пояснила депутат.



Она также сказала, что столичному департаменту природопользования на этом мероприятии будет рекомендовано использование различных средств для очистки воздуха. "Воздухоочистительные комплексы можно установить на крупных транспортных развязках, где наблюдается большое количество пробок, а, следовательно, и высокая загазованность".

Глава департамента природопользования Антон Кульбачевский заявил M24.ru, что ведомство уже рассматривает применение ряда зарубежных проектов по фильтрации воздуха. "Уже существует много видов фильтров, которые вешаются возле автотрасс. Их можно устанавливать на фонари, столбы. Мы изучаем лондонский опыт, китайский", - сказал Кульбачевский. Он затруднился уточнить, когда такие фильтры могут появиться в Москве, отметив, что подобные комплексы стоят довольно дорого.

Согласно расчетам департамента природопользования, главный источник загрязнения окружающей среды - машины, на них приходится около 90% загрязнений, а на промышленные предприятия - 10%. В прошлом году, впервые за 10 лет, было запущено исследование выбросов, которое продлится в течение двух лет. По информации властей, официально в Москве зарегистрировано 4,5 миллионов машин.

В столице принят ряд мер для уменьшения количества выбросов в атмосферу от автотранспорта. Так, с сентября 2015 года будет В столице принят ряд мер для уменьшения количества выбросов в атмосферу от автотранспорта. Так, с сентября 2015 года будет запрещен въезд на МКАД грузовиков классом ниже "Евро-2", а в пределах ТТК будет разрешено перемещаться фурам, начиная с класса "Евро-3". В городе разрешена продажа бензина не ниже четвертого экологического класса. С конца прошлого года тема состояния воздуха стала особенно волнующей для горожан. 10 ноября 2014 года москвичи начали жаловаться на запах сероводорода. По результатам проверки Роспотребнадзора было выявлено превышение нормативов вредных веществ. А 1 февраля этого года жители некоторых районов Москвы начали жаловаться на запах бензина и газа. В канализации была зафиксирована высокая концентрация неметановых углеводородов. "Мосводоканал" обследует промышленные предприятия, пытаясь выявить, по чьей вине 1 февраля мог произойти несанкционированный сброс в канализационную систему загрязняющих веществ. До конца года власти запустят SMS-сервис, позволяющий узнавать состояние воздуха и экологический прогноз на ближайшие дни.





Главный редактор журнала "Экология и жизнь" Александр Самсонов рассказал, что для очистки воздуха в Пекине принята программа стоимостью 2,5 миллиарда долларов, которая разработана голландскими специалистами.

"Она заключается в электрической ионизации воздуха, ионы воздействие на большие его объемы, - пояснил эксперт. - Это делается с помощью наэлектризованной конструкции, например, в форме шара или стержня, которую можно поместить на столб. Под ним создается купол, который отталкивает частицы пыли с выбросами машин, и тем самым очищает воздух".

Он также привел в пример опыт Санкт-Петербурга, где одна табачная фабрика также использовала инновационные технологии, чтобы снизить количество вредных выбросов в атмосферу.

"Фабрика использовала нетепловую плазменную очистку воздуха, когда холодная плазма – активный кислород – соединяется с обычным кислородом и уничтожает запах. Эта технология стоила 2,5 миллиона долларов и практически полностью убрала запах табака, который производство выбрасывало в атмосферу. В Москве с ее масштабами нужно как минимум 100 таких проектов как в Питере", - отметил Самсонов.

По словам собеседника M24.ru, применение специальных технологий очистки воздуха необходимо такому мегаполису, как Москва, поскольку естественные методы, так как снег, дождь, сильный ветер не всегда справляются с количеством выбросов от машин.

Завлабораторией ВНИИ охраны природы Борис Леонтьев считает, что технологию очищения воздуха на столичных магистралях можно вначале запустить как эксперимент. "Такие установки недешево стоят, поэтому нужно сначала проверить, какие результаты будут от их применения. Нужно и очищать воздух от выбросов, но и делать все возможное для того, чтобы их стало меньше", - пояснил Леонтьев.

В июле прошлого года власти утвердили постановление об основных положениях новой экологической стратегии столицы до 2030 года. В январе 2015 года Антон Кульбачевский сообщил, что проект стратегии уже готов. В нем говорится, что до 2030 года уровень загрязнений возле автотрасс снизится до 30%, а выбросы дурнопахнущих веществ до 70%.

Майя Соерова