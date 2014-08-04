МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение в связи с жарой

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В понедельник, 4 августа, в столице снова ожидается сильная жара. В период с 14.00 до 19.00 воздух прогреется до +30 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Спасатели предупреждают, что у горожан из-за неблагоприятной погоды могут снизиться работоспособность и внимание. МЧС рекомендует пить достаточно жидкости, носить одежду из натуральных тканей, не забывать о головных уборах.

Воздух в столице может быть сильно загрязнен, сообщает департамент природопользования и охраны окружающей среды. В городе объявлен высокий уровень опасности жары (определяется исходя из среднесуточной температуры), такой же прогнозируется и на вторник, 5 августа. Рекомендации о том, как вести себя, чтобы не пострадать от слишком теплой погоды, можно найти здесь.

Напомним, что в понедельник дождей в городе не ожидается, однако, по прогнозам синоптиков, осадки могут выпасть во вторник. При этом всю неделю воздух в Москве будет прогреваться до +28-30 градусов.

Июль стал самым засушливым в истории метеонаблюдений в Москве. За весь месяц выпало около 4 миллиметров осадков, что составляет всего 5 процентов от месячной нормы. В августе сильная жара продолжилась - как в Москве, так и в Подмосковье. 2 августа столбики термометров местами поднимались до +35 градусов. Впрочем, в субботу в Москве и Подмосковье прошли дожди.