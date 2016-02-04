В Москву на зимовку прилетели редкие утки

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В Москву на зимовку прилетели красноносые нырки, сообщает телеканал "Москва 24". Этот редкий вид уток выделяется своей большой ярко-рыжей головой и красным клювом.

Обычно эти птицы зимуют южнее: на побережье Средиземного моря, в Италии, на Кипре и Балканах. Москвичи заметили стайку красноносых нырков на Москве-реке, в районе Смоленской набережной.

В Москву прилетели утки редкого вида

Аномально теплая погода в столице заставила изменить привычки и других пернатых. В городе остались зимовать галки, скворцы и некоторые другие теплолюбивые перелетные птицы.

В этом году численность зимующих уток на московских водоемах оказалась рекордной – почти 30 тысяч крякв. Обширные незамерзающие водоемы – благоприятные предпосылки для зимовки водоплавающих птиц.

По словам специалистов, над Москвой расположен тепловой купол высотой до 60 километров, создающий эффект "острова тепла". По данным метеорологической обсерватории МГУ с 2004 по 2013 годы, среднегодовая температура воздуха в Москве увеличилась на 1,7 градуса.

