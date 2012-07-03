В Москве ухудшилась экологическая обстановка

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В Москве отмечено ухудшение экологической обстановки. Загрязнению воздуха способствовало ослабление ветра, рассеивающего вредные выбросы. Однако, по данным экологов, к вечеру ситуация в городе улучшится.

"Ослабление скорости ветра привело к ухудшению рассеивания выбросов, что в конечном итоге привело к повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха. В отдельных районах зафиксированы незначительные превышения установленных нормативов в атмосферном воздухе", – сообщили РИА Новости специалисты "Мосэкомониторинга".

По данным службы, концентрации вредных примесей по отношению к понедельнику выросли как минимум на треть. Между тем экологи отмечают, что ухудшение обстановки носит кратковременный характер – во второй половине дня ветер усилится и концентрации существенно снизятся.

Кратковременные превышения нормативов возможны также в ночь на среду и в утренние часы среды. Днем 4 июля уровень загрязнения будет колебаться.