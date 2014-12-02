Снегопад очистил столичный воздух от загрязнений

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Снегопад, начавшийся в столице в ночь на 2 декабря, очистил воздух от загрязнений, сообщает "Мосэкомониторинг".

По данным метеорологов, город будет находиться под влиянием циклона, который рассеивает вредные выбросы. В целом в Москве отмечается пониженный уровень загрязнения.

Напомним, в минувшем ноябре москвичи жаловались на смог и запах гари. По словам столичных властей, причиной неприятного запаха стало сжигание порубочных остатков деревьев в Подмосковье. Затем было издано распоряжение о запрете сжигания порубочных остатков.

Отметим, что городские власти внедрят новую методику расчета выбросов от автотранспорта. Как рассказал M24.ru глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, при вычислениях предлагается опираться на количество автомобилей, которые фактически ездят по городским улицам. По мнению экспертов, вполне возможно, что загрязнение воздуха от машин не так велико, как выбросы от промпредприятий.