Экологический фестиваль соберет в Москве тысячи участников

ИТАР-ТАСС

"ЭкоФест-2012" пройдет 18 и 19 августа на берегу Строгинского залива в природно-историческом парке "Москворецкий". Организаторы, называют фестиваль крупнейшим развлекательно-экологическим событием России, и планируют собрать от 15 до 30 тысяч гостей.

В рамках фестиваля запланировано Эко-Шоу с демонстрацией современных технологий ресурсосбережения и охраны окружающей среды. На берегу залива на два дна развернутся выставки: "Лесопарки Москвы" и "National Geographic", откроется экспресс-лаборатория, где можно будет проверить воду на содержание в ней вредных веществ.

В планах организаторов открытие демонстрационной площадки эко-транспорта: от сигвеев, электроскутеров и электромобилей до судна на воздушной подушке.

На площадке фестиваля будет работать "веревочный город" с "ленточным скалодромом" и "экологическим лабиринтом". Все желающие смогут принять участие в спортивных состязаниях на суше и на воде, в экологических конкурсах и мастер-классах по изготовлению поделок из природных материалов.

Гостей "ЭкоФеста" также ждет музыкальный open-air с участием звезд российского шоу-бизнеса. Вход на все мероприятия бесплатный.

Программу двухдневного фестиваля можно посмотреть на его официальном сайте ecofest2012.ru.