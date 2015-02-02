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Экология

2 февраля, 15:34

Концентрация вредных веществ в воздухе Москвы не превышена - Роспотребнадзор

экология улицы измерения загрязнение воздуха вредные вещества

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ в воздухе на юго-западе и северо-востоке столицы, передает пресс-служба ведомства.

В ночь с первого на второе февраля пробы воздуха отбирали в Северо-Восточном округе: на улице Бочкова, дом 5, улице Годовикова, дом 7 и на Звездном бульваре, дом 32 строение 7. В Юго-Западном округе замеры проводились в районе дома 111 по Ленинскому проспекту. По информации МЧС, больше всего жалоб поступило от жителей Юго-Западного округа.

После проведения лабораторных исследований специалисты пришли к выводу, что качество воздуха отвечало требованиям нормативов. Помимо этого, в течение сегодняшнего дня произведут отбор проб воздуха на всех 50 маршрутных постах.

"Москва в цифрах": Экология города

Согласно рабочей версии МЧС, неприятный запах исходит из московских коллекторов.

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Напомним, вечером 1 февраля москвичи начали жаловаться на сильный запах бензина и газа, который чувствовался в некоторых районах города. Во всех округах были созданы оперативные группы для мониторинга состояния воздуха, проверки пока не закончились.

При появлении резкого неприятного запаха на улице москвичей просят звонить по номеру "101" или телефону доверия Главного управления МЧС РФ по Москве: (495) 637-22-22, номеру горячей линии столичного департамента природопользования (495) 644-20-77.

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Сюжет: Экология столицы

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