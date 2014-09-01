В начале сентября в Москве неожиданно зацвели каштаны

В начале сентября в центре Москвы зацвели каштаны

Читательница M24.ru Елена сообщает, что на Каланчевской улице напротив театра "Мюзик-Холл" зацвели каштаны.

"Одна половина деревьев с пожелтевшими листьями, а другая - с зелеными листьями и цветами", - пишет она.

Как рассказал в эфире телеканала "Москва 24" заведующий дендрологическим садом имени Шредера Анатолий Громадин, несвоевременное цветение каштана связано с засухой, которая была прошедшим летом.

Фото: Читательница M24.ru Елена

"Каштан, как и все прочие растения, этим летом испытал большой стресс в виде засухи, многие растения перенесли это как удар по их физиологии", - сказал он.

Ученый отметил, что зацвел не только каштан, но также яблони и вишни.

Напомним, июль 2014 года стал одним из самых засушливых за всю историю наблюдений. С начала месяца на базовой метеостанции на ВДНХ выпало лишь 4 миллиметра осадков. Кроме того, в первой декаде августа установилась аномальная жара, температура воздуха достигала 32 градусов.

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