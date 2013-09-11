Экологическая акция "Блогер против мусора" стартует 14 сентября

Фото: bloggerprotiv.ru

14 сентября стартует Всероссийская экологическая акция "Блогер против мусора", которая призывает обратить внимание общественности к острой экологической проблеме наиболее актуальной в наше время. Автором и организатором акции является путешественник и известный блогер Сергей Доля.

"Нам нужно много сделать и пережить, чтобы наше общество стало ставить в приоритет аккуратность, рациональное отношение к ресурсам. Давайте начнем уже сегодня понемногу менять ситуацию и, может быть, к нашей старости мы будем знать, что мы с вами выиграли самую коварную войну – войну со своим безразличием", – говорит Сергей Доля.

Данная акция будет проходить уже в третий раз. В прошлом году в ней приняли участие свыше 30 тысяч человек из 130 городов. Общими усилиями участники смогли собрать около 350 тонн различного мусора в общественных зонах, парках и лесах.

В этом году к участию в акции присоединились и города Украины и Беларуси. Планируется, что при активном участии 50 тысяч активистов из 200 городов России и соседних стран, участники смогут собрать свыше 500 тонн мусора.

Так, например, в Москве будет задействовано 5 точек уборки, главной из которых станет парк "Лосиный остров". Там к уборке присоединится Сергей Доля и команда организаторов "Блогер против мусора".

В акции "Блогер против мусора" принимают участие блогеры, волонтеры, представители компаний-партнеров, общественных организаций и все желающие.