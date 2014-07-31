Массового сокращения стрит-фуда не предвидится - Немерюк

"Большое интервью": Алексей Немерюк - о фестивале варенья

Количество точек продажи уличной еды не планируется сокращать. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Более 90 процентов нарушений именно в стрит-фуде, но мы не говорим о том, что собираемся что-либо сокращать. Мы всех выслушиваем - опять же, в такую жару обеспечить безопасность блинчиков или чего угодно очень тяжело", - рассказал Немерюк.

Кроме того, он добавил, что не будут закрываться и существующие столичные рестораны фаст-фуда. "Многие бренды, которые работают на территории Москвы останутся, и никаких ущемления их прав не предвидится", - заявил Немерюк.