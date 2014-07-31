Фестиваль еды пройдет в парке Северного Речного вокзала

Фото: М24

В парке Северного Речного вокзала 2 и 3 августа пройдет фестиваль еды. На площадке парка откроют рестораны, Большой базар, фуд-корты, детский сад, лаунж-зону и арт-маркет. Об этом сообщается на официальном сайте парка.

Посетители смогут отведать различные блюда и принять участие в мастер-классах от московских шеф-поваров, в числе которых Артем Мартиросов, Василий Емельяненко, Мишель Ломбарди, а также популярные кулинарные блогеры.

"Вкусная и интересная еда, эко-стиль в оформлении, зелень и свежий воздух – все это создаст атмосферу дружеского загородного пикника", - сообщили организаторы.

Начало фестиваля в 12.00. Завершится гастрономическое путешествие в 21.00. Вход бесплатный.