Фиалковый лимонад и осьминоги: что попробовать на "Московской весне a cappella"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Фестиваль “Московская весна a cappella” стартует 28 апреля в столице. Более 50 площадок столицы порадуют посетителей не только вокальными выступлениями коллективов со всего мира, но и экскурсиями, познавательными лекциями и выставками. В торговых шале гости найдут памятные сувениры и подарки. Помимо этого, на фестивальных площадках можно будет попробовать много необычных блюд, сообщает оргкомитет уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

Стритфуд: такояки с осьминогом и космические бургеры

На Кузнецком мосту у ЦУМа посетителей фестиваля удивят традиционным блюдом японского стритфуда – такояки. Эта закуска делается из теста с

добавлением кусочков осьминога или креветки. Секрет оригинального вкуса в специальном такояки-соусе и стружке из тунца. Приготовление такояки на специальной плите, привезенной из Японии, превратится в увлекательное кулинарное шоу, а попробовать один шарик гости смогут всего за 50 рублей.

На этой же площадке ресторан быстрого питания Zizo, специализирующийся на приготовлении итальянского мясного рулета поркетты, расширит ассортимент вегетарианскими рулетами с фалафелем и тофу. Часть ресторанов включила в меню блюда, полюбившиеся посетителям в дни фестиваля “Пасхальный дар”. Те, кто еще не попробовал “Космические бургеры” с соусом из сыра “Филадельфия”, смогут наверстать упущенное на площади Революции.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Неизменной популярностью пользуется и “дранбургер” – бургер из говядины с картофельными драниками вместо булочек. Его можно будет попробовать на Пушкинской площади. Также там можно будет купить драники “Фрисби” с начинкой из сыра, ветчины или зелени.

Обеды и ужины: жаркое и караваи

Для тех, кто захочет основательно подкрепиться и предпочитает полноценную трапезу перекусам, в ресторане русской кухни “Илья Муромец” на площади Революции к фестивалю подготовлен широкий ассортимент традиционных блюд: домашние котлетки, жаркое в горшочке и даже настоящий русский каравай.

В “Камергерке” можно сытно пообедать сочными чебуреками с бараниной, говядиной или сыром, шашлычками из свинины и курицы и супом в хлебной тарелке.

Десерты: кекс-смайлик и варенье из шишек

Сладкоежки на фестивале тоже не будут обделены выбором блюд. Кафе “Wow Блин” на площади Революции у памятника Марксу порадует блинчиками с медом, орехами и изюмом, с начинкой из маскарпоне и лесных ягод и многими другими.

“Кофе-таймс” в Новопушкинском сквере предложит обширное детское меню: кекс-смайлик, пирожные макаруны, вафли с карамелью и имбирные пряники.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Необычные гречишные блины подадут в ресторане “Жар-птица” на площади Революции. Там можно будет попробовать блин с вареньем из сосновых шишек

или конфитюром из одуванчика, блин “Грушевый каприз” с томленой грушей, миндальной стружкой и взбитыми сливками.

В шале ресторана ГУМ гостей будут угощать испеченными на месте сладкими вафлями с самыми разнообразными наполнителями: кленовым сиропом, вишневым вареньем или взбитыми сливками.

В Столешниковом переулке можно будет попробовать сладкую пиццу с творожным сыром и черникой от “Антипод пицца-бар”.

Напитки: фиалковый лимонад и кокосовый кофе

Барменская ассоциация России, отметившаяся на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, подготовила для фестиваля специальные горячие напитки. Это и кофе по-татарски с халвой, и согревающие сбитни, и весенние лимонады с ароматами фиалки, бузины и огурца. Попробовать их можно на Тверском бульваре.

Традиционные японские кушанья рекомендуется запивать изысканными сортами чая, среди которых – Шу и шен пуэр, сенча, или напитками на основе кокосовой воды (Кузнецкий мост у ЦУМа).

“ОлДэйБар” на Рождественке готов взбодрить посетителей чашечкой кофе, приготовленного на любой вкус, – эспрессо, американо, капучино, латте, раф,

кофе по-венски, вишневый и кокосовый кофе.