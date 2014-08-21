В центре "Этномир" состоится Праздник этнической моды и танца

Фото: M24.ru

23 августа в культурно-образовательном центре "Этномир" состоится Праздник этнической моды и танца. Гости фестиваля смогут научиться у мастеров традиционным танцам.

Также посетителям покажут этнические наряды от современных дизайнеров. На территории центра можно будет осмотреть скульптурные композиции, Музей живой природы, Парк народов Сибири.

Кроме того, в центре можно будет посетить лесной лабиринт "Дебри" и попробовать самостоятельно выковать монетку в мастерской или подкову в кузнице.

Начало – в 10.00, стоимость - от 250 рублей.