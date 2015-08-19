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Москва 24

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Культура

19 августа 2015, 09:07

Гигантскую шарлотку раздадут на Тверской площади

еда пироги шарлотка Московское варенье

Фото: leto2015.festmoscow.ru

В среду в рамках фестиваля "Московское варенье" жители столицы смогут отведать огромную шарлотку, массой около 300 килограммов, сообщается на сайте фестиваля.

На ее изготовление ушло более 100 килограммов яблок, 100 килограммов муки и около 200 яиц.

"Попробовать эту шарлотку сможет любой посетитель праздника "Московское лето. Фестиваль варенья". Торжественное разрезание шарлотки состоится на Тверской площади, в 19.00", - говорится в сообщении.

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Как стало известно ранее, пирог будет не менее двух метров шириной и четырех метров длиной. Шарлотку поставят на специальный постамент из дерева, декорированный под праздничный стол. Раздачей пирога займется специальная промогруппа, состоящая из шести человек. Ожидается, что пирог раздадут не менее чем тысяче человек.

Это не первое угощение больших размеров, которое раздают москвичам и гостям города: во время фестиваля "Пасхальный дар" на Пушкинской площади поставили кулич весом 900 килограммов, 28 марта москвичей угостили самым большим в мире холодцом, в 2012 году в Москве приготовили самую большую в мире окрошку, а также самый большой в Европе пряник.

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В 2013 году в столице было приготовлено самое большое в мире блюдо узбекской кухни "нарын", его вес составил 500 килограммов, а также самый большой в мире хинкали.

Напомним, с 13 по 23 августа в столице проходит фестиваль варенья. Событие развернулось на 22 городских площадках, в нем принимают участие представители не только российских регионов, но и 19 зарубежных стран. К услугам посетителей 172 торговых шале и 72 ресторана.

Сюжет: Фестиваль "Московское варенье"

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