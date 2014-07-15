Белая смерть и сладкий яд: истина о вреде сахара

"Нераскрытые тайны": О пользе и вреде сахара

Сладости – они поднимают нам настроение, украшают любой праздник и вообще делают нашу жизнь вкусной. Но почему врачи-эндокринологи называют продукты с сахаром "сладкими убийцами"? В чем провинились многочисленные кондитерские изделия?

Каким образом по развитию ожирения наши дети обогнали американских сверстников? И кто в этом виноват? Ученые твердят о наступлении эры углеводного питания. Обычный кристаллический сахар губит наследие планеты. Какие сладости полезны, и как их найти? Телеканал "Москва Доверие" подготовил специальный репортаж.

Не слипнется, а остановится

Шоколад, карамель, мармелад - перечень сладостей в Советском Союзе насчитывал чуть больше 100 наименований. Но за последние 20 лет кондитеры запатентовали и разработали более полутысячи новых видов сладостей.

Шоколад теперь и средней горькости, и слабой, и с одной начинкой, и с пятью. Несколько видов зефиров, сотни наименований тортов. Ассортимент печенья увеличился в десятки раз. Что и говорить о шоколадных батончиках, жевательных конфетах? Такие резиновые червячки могли привидеться нашим бабушкам только в страшном сне.

Единственное, что объединяет столь разные по форме и по составу сладости – это сахар.

"Несомненно, появилось на рынке намного больше углеводных и продуктов жиров. Это тоже наиболее серьезный аспект, который, к сожалению, будет прогрессировать, потому что, конечно же, накормить страну углеводами значимо проще, нежели белком", - утверждает эндокринолог Екатерина Кривцова.

Сахар – это один из природных элементов с простейшей химической формулой. Официальное его название – сахароза. Сахароза – необходимый элемент гармоничной работы клеток человеческого организма.

"Без сахара человеческий организм существовать не может, потому что если не будет сахара в организме человека, то нарушаются все процессы: фосфорилирование, гликолизирование и так далее, и тому подобное. То есть мембрана и клеточные элементы перестанут работать просто-напросто", - объясняет кардиохирург Владимир Хорошев.

Сахар-рафинад

На Руси кристаллический сахар известен со времен Александра Невского. Сначала его привозили только из-за границы. Он продавался в аптеках и стоил дорого: 100 граммов сахара равнялись 100 граммам серебра. При таких ценах сахар могли позволить себе только очень богатые люди, остальные использовали для подслащивания еды мед и сок сладких ягод.

"Человек устроен так, мы очень имеем общего с приматами, и наши все эндокринные органы, и внутренние органы устроены так, что сладкий продукт нужно очень долго добывать. И есть его, соответственно, мало. Он не представлен в природе в таком виде, в каком мы его получаем после переработки – рафинации и так далее", - рассказывает диетолог Марият Мухина.

В ХХ веке сахар стал легкодоступен. Это полностью изменило систему питания и даже стало угрозой. Суточной нормой потребления для человека считается 60 граммов сахарозы – этого достаточно для поддержания нормальной работы организма. Но если мы регулярно превышаем необходимое значение – ждите беды. Излишний сахар – это проблемы с самыми главными органами – сердцем и мозгом.

"Вы представьте себе мозг, который должен в единицу времени четко получать определенное количество крови, и вдруг ему где-то краник начинают пережимать. То есть этот краник – условно говоря, эта бляшка", - говорит Владимир Хорошев.

У каждого второго мужчины в России старше 40 лет превышено значение сахара в крови, и потому смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у нас самая высокая в мире.

"Сейчас это убивает человечество, это сейчас то, что как раз стоит на первом месте по смертности – это сердечно-сосудистые заболевания, предиктором которых является нарушение углеводного и жирового обмена", - утверждает Марият Мухина.

Любители конфет

Четыре года назад Виталию исполнилось 40 лет. С тех пор мужчина начал резко набирать вес: он весит 94 килограмма при росте 175 сантиметров. Все попытки сбросить вес пока безуспешны: Виталий не может отказать себе в сладком.

"Торты, пирожные – ну, не дешевые, а которые стоят 500-1000 рублей. Я смотрю, какой состав, чтобы было сливочное масло, настоящая мука, ингредиенты настоящие, без всякого Е. Я питаюсь только такими продуктами", - утверждает Виталий Заикин.

Недавно Виталий Заикин начал ощущать одышку и перепады давления. Мужчина пришел к кардиологу, чтобы выяснить, что со здоровьем. Кардиолог предлагает Виталию сделать самое поверхностное обследование: измерить вес, рост, давление, сделать кардиограмму и определить уровень холестерина в крови. Впрочем, доктор ставит один из диагнозов уже после измерения давления.

"На данный момент цифры составили у вас 190 на 110, что говорит о третьей степени гипертонической болезни – самой максимальной. То есть риск развития сердечнососудистых осложнений самый высокий, очень высокий. При этом длительная гипертония приводит к тому, что развивается увеличение полостей сердца, потому что сердце, миокард – это мышца", - говорит кардиолог Семен Давиташвили.

Угроза инфаркта миокарда – выдает вердикт доктор. Кардиограмма дает еще более печальную картину - такого ни Виталий, ни наша съемочная группа и представить себе не могли, ведь внешне мужчина выглядит вполне здоровым, однако доктор говорит об увеличении предсердия и нарушениях кровотока.

"Риск возникновения сердечно-сосудистых осложнений в ближайшее время у вас очень высокий. Значит, что вам необходимо сделать: вам необходимо для начала поменять образ жизни. Начать нужно обязательно с диеты", - заключает кардиолог.

Плоды какао в разрезе

Диетолог Марият Мухина пытается понять, насколько в сердечных проблемах пациента виноват сахар, а насколько – другие факторы. Она делит все сладости на вредные и полезные. Вредные – это дело рук человека, полезные созданы природой.

Резкий отказ от сладкого вызовет шок у организма и может спровоцировать неприятные последствия. Доктор предлагает Виталию не отказываться от сладкого, а заменить вредные сахара на полезные.

"Полезные сладости – это, во-первых, все фрукты с низким индексом гликемичности: это яблоки, груши, ягоды. И, конечно же, вредные сладости – это все, что содержит сахар, глюкозу, фруктозу. И даже если есть сахарозаменители, но большое количество жира, муки, соответственно, других каких-то ингредиентов калорийных", - рассказывает Марият Мухина.

Чтобы не оказаться в больнице с сердечным приступом, Виталию нужно полностью изменить систему питания и заняться спортом. Первая неделя самая сложная. В течение этих первых семи дней мы будем наблюдать за ним. Хватит ли у взрослого мужчины силы воли изменить образ жизни, сложившийся за десятки лет? И поможет ли это его сердцу?

"Если вам так хочется какого-то горько-сладкого продукта, попросите ваших близких или сами попробуйте, поэкспериментируйте, сделайте себе свою собственную сладость – сделайте конфеты из сухофруктов", - говорит Мухина.

Из чего состоят сладости

А что делать тем, кому готовить конфеты дома просто некогда? Дмитрий Абрикосов – кондитер уже в третьем поколении. Сейчас он попытается найти в московском супермаркете сладости отличного качества, те, которые приносят не только вкусовое удовольствие, но и пользу организму.

Начать Дмитрий решает с шоколада. Единственная подсказка в поисках – это состав продукта, указанный на этикетке. Как известно, ингредиент, указанный в составе первым, имеет самую большую массу в изделии. Второй – чуть меньшую, и так далее.

"Какао-масло – это, вообще говоря, так скажем, наиценнейший продукт. Не только в кондитерской промышленности: какао-масло используется в парфюмерии – в самых дорогих кремах. Это именно то, что шоколад делает полезным: какао-масло питает мембрану клетки, это единственное вещество натуральное, которое посредством желудка поступает в организм и восстанавливает мембрану клетки. Фактически, это вещество, обеспечивающее молодость", - рассказывает Дмитрий Абрикосов.

Итак, как найти в магазине именно тот шоколад, который будет омолаживать наши клетки, а не засорять желудок? В хорошем шоколаде масло какао должно стоять первым в списке ингредиентов. И второй признак качества – настоящий экстракт ванили, а не заменитель – ванилин. Оба эти компонента самые дорогие в шоколадном производстве, поэтому многие производители стараются сэкономить именно на них.

"Ну вот, возьмем, например, очень известный шоколад, наш, отечественный, посмотрим состав: масло какао – третье место. То есть оно присутствует, но впереди стоит сахар и какао тертый. Я думаю, что это не совсем соответствует данному позиционированию продукта: что это люкс, что это дорогой продукт, что это качественный шоколад. Далее эмульгатор – лецитин Е476",- утверждает Абрикосов.

Теперь Дмитрий берет в руки импортную плитку – по цене она в три раза дороже отечественной.

"Идет масло какао, затем только сахар – на третьей позиции. То есть сахар здесь используется как некая добавка, которая эту горечь природную (я, например, люблю горький шоколад), ну, только для того чтобы как-то ее сгладить. Сахар здесь не является главным продуктом. Вот это высочайшего качества шоколад", - считает кондитер Абрикосов.

На самом деле, в качественной кондитерской продукции не должно быть много сахара: он не является основным компонентом, а только дополняет природные растительные составляющие. Лишний сахар – это лишние проблемы со здоровьем.

"Скажем, ишемическая болезнь сердца. Или, скажем, облитерирующий тромбангиит. Или такие системные заболевания, как аортоартериит. Или, скажем, нарушение мозгового кровообращения, о котором мы уже говорили. Инсульт или инфаркт. Вам еще перечислять?", - говорит Владимир Хорошев.

Но гораздо чаще взрослых от некачественных сладостей и лишнего сахара страдают дети. За последние десятилетия по качеству детей страдающих ожирением Россия перегнала даже Америку. В разы увеличились случаи нарушения работы поджелудочной железы у учеников начальных классов.

"Если ранее мы наблюдали тенденцию прогрессирования численности детей, страдающих ожирением и сахарным диабетом, в рамках одного, двух, трех поколений, то сейчас мы имеем тенденцию, когда в рамках одного поколения численность детей возрастает в несколько раз", - говорит Екатерина Кривцова.

Уже несколько лет Даша Хлебникова с удовольствием ходит на танцы, но снизить вес ей не удается: Даша любит вкусно покушать.

"Вроде поела, пошла, слышу – холодильник открылся, опять носик засунула, что бы такого тут съесть", - говорит мама девочки Ольга.

Когда девочка пошла в школу и стала получать первые карманные деньги, то все стала тратить на шоколад. Организм ребенка не выдержал – началась аллергия.

"Да, панкреатит поставили диагноз. Но вот последний год уже сдавали анализы, УЗИ сделали – вроде пока проблем не было. Потому что врач сказал, что может перерасти еще: в таком возрасте, может все это перерасти и в хронический не вылиться, - рассказывает Ольга Хлебникова. - В принципе, всегда в доме есть сладости, потому что трое детей. Не в огромных количествах, но они знают, что всегда что-то вкусненькое в доме есть. Мы покупаем конфеты, шоколад, иногда – какие-то пирожные можем купить".

Как и все дети, Даша любит мультфильмы. Не случайно самые любимые ее сладости те, которые активно рекламируются по телевидению. Врачи считают, что причина подобных проблем в отсутствии культуры питания у большинства семей: дети не знают вкус качественных сладостей, они привыкли к тому, что десерт – это что-то очень сладкое.

Конфеты своими руками

"У нас сегодня орехи грецкие, миндаль, фундук, и такие полезные продукты, как сухофрукты: это финики, курага, можно также использовать чернослив. Для украшения у нас есть шоколад (я его растопил уже заранее) – это белый шоколад и шоколад черный. Мед – вместо сахара, и кокосовая стружка", - говорит шеф-повар Олег Томилин.

Шеф-повар Олег Томилин готовит из натуральных продуктов так называемые домашние конфеты. Такие конфеты не будут очень сладкими, они будут умеренно сладкими. Их можно есть и детям, и даже больным диабетом взрослым, без опасения за свое здоровье. Олег использует только натуральные ингредиенты, но для каждого из них в кондитерской химии найдется дешевый заменитель.

"Мы можем добавить миндальный экстракт вместо миндаля, миндальной муки. Также можно сделать любой десерт, например, без добавления натуральных каких-то ингредиентов, а добавить просто химические препараты, скажем так", - утверждает Олег Томилин. - Будем делать конфеты. В принципе, там ничего такого нет: там сухофрукты, орехи, мед. Для мужчин все продукты как нельзя кстати, поэтому я думаю, что если еще добавить чернослив, то будет вообще шикарно. Итак, эти конфеты сделаны из фиников, кураги, грецких орехов, также мы добавили чуть-чуть меда и обваляли все это в ореховой крошке. Поэтому в них нет абсолютно никакой химии, они очень полезны для детей и для взрослых.

А будут ли сами дети есть такие сладости? Проверим. Мы покупаем в магазине очень сладкие конфеты, покрытые шоколадной глазурью, и оборачиваем их в оберточную бумагу спокойного серебристого оттенка. Полезные конфеты, приготовленные для нас поваром, мы напротив наряжаем в ярко-красную оберточную бумагу. Психологи утверждают, что во вредных сладостях, кроме приторного вкуса, детей привлекает именно яркая обложка.

Наш эксперимент с конфетами подходит к концу. Считаем обертки: пять против одного. Почти все ребята голосуют за фабричные конфеты с большим содержанием сахара. Детей не смущает даже невзрачная обертка: количество сахара взяло верх над пользой, и домашние конфеты, старательно приготовленные поваром, так и остались скучать на тарелке.

Самое удивительное, что полезная конфета понравилась только одному мальчику – шестилетнему Игорю. Совпадение или нет, но именно его родители придерживаются системы правильного питания и с рождением Игоря исключили сахар из своего рациона.

"Мы не покупаем все то, что содержит сахар: пирожные, торты, печенье, конфеты, халву. То есть мы обходим в магазине весь тот отдел, который связан со сладостями. Более того, мы заметили, что он уже стал предпочитать конфеты правильные, так сказать, конфетам неправильным. То есть те конфеты у него не вызывают ажиотажа и такого интереса, что, в общем-то, формируется другой вкус совершенно у ребенка", - говорит бабушка Игоря Ольга Калина.

Вкусовые пристрастия человека легко формируются. Если задаться целью, то можно привить ребенку как любовь к шоколадным батончикам, так и их неприятие.

"Вы знаете, от осинки не родятся апельсинки. То, что принято в семье, та культурология питания, которую показывают для ребенка, не утверждают, а именно показывают своим примером папа и мама, несомненно, и будет в дальнейшем переноситься ребенком на собственную жизнь во взрослом состоянии, и соответственно, формировать уже следующий патологический путь и для своих детей", - считает Екатерина Кривцова.

Чем больше взрослый или ребенок потребляет сахара, тем больше ему хочется. Врачи называют это психологическим привыканием.

"Шоколадные батончики, леденцы, любые формы фаст-фуда – они вредны тем, что они, несомненно, очень быстро всасываются; несомненно, они дают очень высокую активизацию бета-клеток поджелудочной железы, выброс высокого уровня инсулина и выброс серотонина. С одной стороны, это некая эмоциональная эйфория: вот к этой эмоциональной эйфории ребенок привыкает, и ему необходимы в дальнейшем будут уже более высокие дозы", - говорит Кривцова.

От кондитеров до химиков

За последние 20 лет пищевая химия в своем развитии сделала скачок такой силы, что кондитерскую промышленность технологи в шутку зовут химической. Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды.

Стаканчики с непонятным белым сыпучим веществом и есть продукция химической промышленности. Один из порошков – ароматизатор; другой – загуститель; третий - краситель. Шоколатье Дмитрий Матейчик расскажет, как из этих, на первый взгляд, несъедобных ингредиентов приготовить съедобный мармелад.

"Если мы хотим сделать простой, дешевый и очень низкий по себестоимости мармелад, то мы не можем использовать натуральные фрукты и сок, мы просто заменяем их на воду. А для того чтобы добиться нужного цвета и аромата, мы берем краситель и ароматизатор", - утверждает Дмитрий Матейчик.

Основа дешевого мармелада – это обыкновенная вода. Чтобы придать видимость фруктового пюре, в нее добавляют нужный краситель и много сахара. Пектин стимулирует загустение воды.

"Добавляем краситель с ароматизатором – и наш мармелад превращается в клубничный, а может быть, малиновый, а может быть, вишнево-красный", - говорит Матейчик.

Настоящий мармелад от химического отличается даже по цвету.

"У нас два мармелада, в одном из них использовались натуральные ягоды, в данном случае это свежезамороженная вишня; во втором случае ягод никаких вообще нет, есть только вода, сахар, краситель и ароматизатор", - говорит Дмитрий Матейчик.

А вот как отличить химический мармелад от настоящего в магазине?

"Возьмем яблочный мармелад, такой вроде бы непривлекательный, вроде бы и цвет какой-то коричневый, но, тем не менее, читая его состав, можно четко сказать, что это натуральные продукты. Натуральный яблочный мармелад, состав: яблочное пюре (то есть самое большое количество здесь яблочного тертого пюре), сахар, пектин, лимонная кислота. Все, больше ничего нет", - объясняет Дмитрий Абрикосов.

Настоящий мармелад. Первым в списке ингредиентов у него обозначено фруктовое пюре. Чего не скажешь, например, о другом товаре.

"Мы читаем: сахар-песок (то есть не масса яблока, а именно сахар стоит впереди), патока (то есть это совсем уже низкокачественный продукт). Патоку я бы вообще никогда не использовал, это жидкая сахарная масса, это, в принципе, вторсырье, на мой взгляд. Регуляторы кислотности, кислота лимонная, цитрат натрия, натуральный ароматизатор, натуральные красители, и так далее. А массы яблока нет в принципе", - рассказывает Дмитрий Абрикосов.

Далее в программе вы увидите, как отразился недельный отказ от сахара на здоровье 44-летнего мужчины; узнаете, почему люди, счастливые в личной жизни, редко злоупотребляют сладким; увидите, как отличить полезный мед от бесполезного; и услышите историю Золушки, которая создала свою собственную шоколадную фабрику.

Среднестатистический россиянин съедает в год около 45 килограммов сахара. А еще 100 лет назад эта цифра была почти в три раза меньше – 17 килограммов. Всемирная организация здравоохранения каждые пять лет увеличивает нормы потребления человеком сахара, иначе больше половины населения планеты придется признать инвалидами.

У врачей есть несколько версий происходящего. Одна из них психологическая – теория восьми объятий.

"Очень часто бывает голод любви, и человек начинает воспринимать его как голод физический. А у него просто недостаток тактильности даже иногда, потому что мы не обнимаем своих близких. Надо, чтобы была нормальная психика, и не было повышенного аппетита, восемь раз в день обнимать человека, он должен чувствовать объятия", - говорит Марият Мухина.

Особенно сильно недостаток внимания и тактильности сегодня отражается на детях. В погоне за материальными благами родители просто не успевают уделять им достаточное количество времени. У детей возникает чувство тревожности.

"Вопрос, очень интересная взаимосвязь между ожирением и уровнем тревожности, потому что именно вот тот высокий уровень адреналина, тревоги – по любому поводу: полученная двойка, нерешенная задача, страх наказания, невосприимчивость, возможно, в какой-то социальной среде – между одноклассниками, несомненно, вызывает и нарушение питания у ребенка. Ребенок пытается снизить механически биохимические процессы – увеличение адреналина. А какой пищей наиболее удобно снизить уровень адреналина? Только, к сожалению, сахаром, углеводами – то есть тем, что очень быстро всосется", - рассказывает Екатерина Кривцова.

Сладости = смерть?

Многодетная мама Ольга Хлебникова старается распределить ласку и внимание на всех троих детей, но вот готовить сладости дома у нее не получается – нет времени. Все сладости она вынуждена приобретать в супермаркете.

"Детская продукция – понимаете, честный производитель ставит возрастные ограничения: перечеркивает лицо младенца и пишет "после трех лет", условно говоря. Но если нельзя есть до трех лет, то почему можно есть после трех?", - задается вопросом Дмитрий Абрикосов.

Особенно дочери Ольги любят различные батончики. А вот опытный кондитер Дмитрий Абрикосов покупать их детям категорически не рекомендует.

"Покупать, например, батончики я бы не стал. Очень простой ответ на вопрос – почему: состав: сахар, арахис тертый", - объясняет Абрикосов.

Фактически, основные составляющие этих батончиков – это сахар и тертый арахис. Последний вообще не считается кондитерским ингредиентом, в отличие от миндаля, фундука, он растет не на дереве, а под землей. Если в конфете содержится арахис – перед вами продукция низкого качества.

"Он не вреден, но он и не полезен. Мало того, он подвергается модифицированию, это фактически трава, это фактически родственник картофеля. Это земляные бобы. Зачем земляные дешевые бобы использовать в конфетах – непонятно, а здесь это сплошной рахис. Я, например, такие батончики не могу употреблять, при всем желании", - утверждает Дмитрий Абрикосов.

Для Виталия Заикина такие батончики в числе запрещенных продуктов питания. Виталий на жесткой диете: по условиям нашего эксперимента все, что содержит сахар, ему категорически нельзя.

Теперь каждый новый день Виталия Заикина начинается с сухофруктов. Если каша - то с курагой, если чай - то без сахара. Сегодня уже пятый день, как он сидит на диете, назначенной ему кардиологом.

"Знаете, ваша программа меня очень настроила и помогла, какой-то импульс – после приезда к врачу-диетологу. Я, вы знаете, просто первый раз в жизни, после того, как начал употреблять то, что мне посоветовал диетолог – кальмаров и овощи, фрукты – я стал себя совершенно другим человеком чувствовать. Намного легче и ходить, и чувствовать, и дышать – совершенно по-другому. Даже давление снижается намного, чем было до этого", - утверждает Виталий Заикин.

В свои 44 года Виталий впервые решился поменять образ жизни. Вернее, его заставила необходимость. По мнению кардиолога, сердце мужчины испытывает колоссальные нагрузки, и если Виталий не перестанет злоупотреблять сладким и не займется спортом, инфаркта не избежать.

"Хочется торта, хочется жирные вещи, какой-то утки, кусочек сала, кусочек какой-то говядины – но это все нельзя, оказывается. Я просто себе мысленно говорю, что это смерть", - говорит Виталий.

Через три дня у Виталия очередной визит к кардиологу. Новое исследование покажет, как среагировал организм на отказ от вредных сладостей, и главное – облегчило ли это работу сердца.

Медовая радость

Существует сладость, которая заменяет сахар, но не вредит здоровью – это мед. Проблема в выборе. В магазинах мы сталкиваемся с огромным ассортиментом этого продукта. Но как определить, какой мед настоящий?

Пчеловод Николай Кондурцев показывает свою гордость – самую большую пчелиную семью. Только она за сезон дает пчеловоду 100 килограммов меда. Обманывать потребителя и подкармливать пчел сахаром не приходится.

"Сироп пчеле дается для наживы – кто торгует медом в большом качестве. Чтобы продать, реализовать в большом качестве, выручку получить, он дает пчеле, особенно в период между цветением: выставляются на пасеках метрах в 100-200 емкости с сиропом – и пчела начинает работать, нести этот мед в магазин. А потом, дней через десять, пасечник вынимает и занимается откачкой меда, этого сиропа", - объясняет Николай Кондурцев.

Мед, сделанный пчелами из сахарного сиропа, полезным не назовешь: он оказывает на органы тела человека такое же влияние, как и обычный кристаллический сахар.

Отличить вредный мед от полезного на прилавке можно только в том случае, если мед стоит в магазине уже несколько месяцев – тогда сахар выпадает в осадок. А вот если сахарный мед залили в банку недавно, то отличить его от настоящего в магазине невозможно.

В домашних условиях верный способ проверить мед – поджечь его: если мед из сахара, то он начнет плавиться. Если настоящий, то плавление не произойдет: мед только обуглится – как в нашем случае.

Традиционно в России мед подают на стол к чаю, а чай пьют столько раз, сколько душе угодно. В нашей стране принято пить чай минимум три раза – после каждого приема пищи.

"Смотрите, это уничтожение нации, когда семья садится утром завтракать, и все – все, от мала до велика – пьют сладкий чай", - считает Марият Мухина.

Дело в том, что настоящее русское чаепитие не предусматривает сахар вообще. С XVII по XIX век чай в России пили вприкуску, и ничего, кроме воды и листьев чая, в напиток не добавляли.

"У нас были баранки, которые тоже достаточно интересный продукт: долго вымачивали в чае, и с одной бараночкой проходило это чаепитие. Такого злоупотребления, такой доступности сладких продуктов никогда не было", - утверждает Мухина.

Оказывается, условия производства и продажи кондитерских товаров в России сегодня диктуют вовсе не кондитерские фабрики, а торговые сети. Это они выдвигают фабрикам требование производить шоколадки с увеличенным сроком годности.

"Сроки сегодня хранения, сроки годности – конечно, они зашкаливают. Понимаете, сегодня изготовители вынуждены эти сроки… Ну, такая жизнь у нас сегодня: мы эти сроки устанавливаем, потому что этого требуют торговые сети. Торговля, да: или у тебя сети не принимают эту продукцию", - говорит заведующая отделом шоколадных изделий НИИКП Россельхозакадемии Лариса Рысева.

Наша страна огромная, конфеты едут из Калининграда, перемещаются на Урал, в Сибирь.

Настоящее какао-масло, самая ценная и дорогостоящая составляющая любой плитки шоколада. От подсолнечного или сливочного масла какао-масло отличает наличие природных антиоксидантов. То, что мы зачастую покупаем в аптеке в виде витаминов и антидепрессантов, здесь представлено в чистом виде.

Масло светлое. Бобы темные. Это просто жир, который при комнатных условиях твердый, хрупкий – именно поэтому плитка шоколада твердая, но хрупкая. Но если взять ее в рот, то она прекрасно тает.

Какао-масло активно используется в фармацевтике, косметологии. Особенность какао-масла в том, что оно начинает плавиться уже при температуре 26 градусов по Цельсию. Такую температуру легко встретить и зимой, и летом под лампами наших супермаркетов.

Однако шоколадные конфеты и плитки шоколада на прилавках не плавятся. Причина – дополнительные химические добавки. Кондитеры вынуждены разбавлять масло различными добавками, чтобы увеличить срок его хранения и повысить температуру плавления. Но качественный шоколад в России все-таки есть.

Шоколадное ателье

История Марии Головкиной сегодня кажется сказкой. Десять лет назад эта хрупкая женщина смогла сделать то, о чем мечтают многие: она бросила унылую работу пресс-секретаря у одного из московских чиновников и, рискуя остаться без куска хлеба, отправилась в Бельгию – учиться делать шоколад. Шоколад – это то, что она всегда любила.

"Я сразу поняла, что шоколад – это то, чем я хочу заниматься, после того, как начала обучаться. И параллельно мы открыли производство по бельгийской технологии. Поэтому оно называется ателье", - говорит шоколатье Мария Головкина.

Уже имея диплом журналиста, Мария освоила в Бельгии новую профессию с нуля. Одно из ее последних изобретений – это конфеты с жареным луком и с тремя перцами.

"Если, например, конфеты с беконом еще будут шокировать русских покупателей, то конфета с луком очень популярна", - утверждает Мария Головкина.

Эти конфеты не продаются в крупных торговых сетях. Мария использует только шоколад высокого качества, а он расплавится в обычном магазине и к тому же имеет небольшой срок годности. В последние годы Мария обслуживает праздничные заказы правительственных чиновников, депутатов Госдумы. Крупная российская корпорация уже сейчас обсуждает с Марией состав сладких новогодних подарков для своих сотрудников.

"Мало того, что это приятная работа, потому что каждый день мы в прямом смысле нюхаем шоколад, а он является очень сильным таким "витамином счастья", при этом это та работа, которая мне нравится", - говорит Головкина.

А Виталий Заикин сегодня отправляется на контрольный визит к кардиологу. Целую неделю Виталий не употреблял обычный кристаллический сахар, заменив его сухофруктами и медом. Кроме того, мужчина впервые занялся спортом. Посмотрим, сказалось ли это на работе его сердца.

Уровень холестерина у Виталия за неделю уменьшился почти на 1 и упал до 5,5. Результат бессахарной диеты превзошел все ожидания. Давление снизилось тоже.

"Да, цифры давления действительно стали лучше. Мы на правильном пути", - говорит Семен Давиташвили.

Так что же все-таки за вещество – сахар? Чего мы получаем от него больше – пользы или вреда? И если все так сложно, может быть, проще совсем отказаться от сладкого?

"Жизнь без этого будет несладкой и невкусной, понимаете? Это все равно что сказать: "Женщин исключаем из жизни, все исключаем". Поэтому без этого жизнь становится невкусной", - считает Владимир Хорошев.

На этой кондитерской фабрике изобрели собственный рецепт ягод в шоколаде. Правда, процесс изобретения длился несколько месяцев. Первоначально ягоды для конфет вымачивали в сахарном сиропе, но продукция не понравилась покупателю – слишком сладкая.

Затем технологи задались вопросом: а почему конфеты вообще должны быть сладкими? И решили сделать их кислыми и кисло-сладкими. Ягоды стали вымачивать в собственном соку, таким образом, количество сахара сократили вдвое. И, к удивлению маркетологов, конфеты понравились покупателю.

Также для большей пользы здоровью сладкоежек здесь перестали использовать молочный шоколад.

"И плюс – изучение рынка все-таки дало тенденцию, что люди сейчас направлены в здоровый образ жизни, и темный шоколад, с точки зрения здорового образа жизни, он является оптимальным", - утверждает главный технолог кондитерской фабрики Елена Кутинова.

Но все-таки и здесь не обошлось без консервантов: химия нужна, чтобы ягоды не заплесневели.

"Конечно, использование натурального сырья, особенно ягодного или фруктового, неизбежно наличие консервантов, которые бы сдерживали рост дрожжей и плесеней. Мы применяем сорбат калия. Собственно, мы это декларируем на своей этикетке для потребителя", - говорит Елена Кутинова.

Еще 100 лет назад сладости покупали и ели только на праздники. Они были самого высокого качества и считались престижным подарком. Сегодня сладости – обычный атрибут нашего стола – как хлеб, молоко или другой простой продукт. Взрослые заедают сладостями стресс, дети – тревогу и отсутствие родительской ласки.

Сладости закупоривают холестерином наши сосуды, превращают нашу кровь в густой сладкий сироп, останавливают сердце.

Но сладости могут быть полезны, в природе нет ничего лишнего. Какао-бобы, сухие фрукты, мед – в небольших количествах служат даже лекарством. Все дело, как говорили древние греки, в пропорции: больше – яд, меньше – уже лекарство. А вот калечить свой организм или лечить – каждый решает сам.