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Культура

14 августа 2014, 12:11

На индийском фестивале в "Сокольниках" можно будет заняться йогой

еда парк Сокольники индия свежий воздух время с детьми фестивали и праздники индийский фестиваль

Фото: m24.ru / Анастасия Самсонова

16 августа в парке "Сокольники" отметят День независимости Индии. На фестивале, организованном в честь праздника, угостят национальными блюдами и предложат бесплатно заняться йогой и аюрведой.

"С просьбой провести День независимости в парке к нам обратилась индийская делегация. Они выбрали наш парк, директора эта инициатива заинтересовала. Поэтому "Сокольники" и стали площадкой этого важного для индийцев дня. Празднование организовано самими индийцами", - рассказали M24.ru в пресс-службе парка. Кстати, официальные лица Индии планируют лично посетить "Сокольники" - в частности, приедет посол Индии в России.

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В рамках фестиваля индийской культуры на Центральной эстраде "Сокольников" выступят индийские и российские артисты, которые покажут танцевальные номера и устроят конкурсы. Для детей организуют специальную зону с играми и мастер-классами. Взрослые смогут посетить занятия по йоге, аюрведе, тантре. Перекусить же удастся блюдами национальной индийской кухни.

На ярмарке, которую организуют в "Сокольниках", гостей праздника ждут сувениры и бижутерия, привезенные прямиком из Индии. Изделия выполнены вручную.

Годовщину провозглашения независимости Индии от Великобритании отмечают 15 августа. В этот день в 1947 году над стенами Красного форта в Дели был поднят трехцветный флаг независимой Индии.


Фестиваль пройдет с 12.00 до 21.00.

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