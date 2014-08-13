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Культура

13 августа 2014, 15:49

На Фестивале хлеба угостят булками из печи

еда хлеб Лучший город Земли булки дегустации свежий воздух время с детьми фестивали и праздники смотреть онлайн на m24.ru

Фото: m24.ru / Анастасия Самсонова

В ближайшие выходные, 16 и 17 августа, москвичи и гости столицы смогут познакомиться с традициями заготовки и производства хлеба. Попробовать выпеченные по старинным рецептам булочки удастся в Парке искусств МУЗЕОН.

Посетителей Фестиваля хлеба ждут мастер-классы и лекции от лучших отечественных поваров и, конечно же, дегустации. Удастся отведать хлеб из классической печи, а также выяснить, как менялись "хлебные" рецепты и предпочтения людей на протяжении веков.

Фестиваль Хлеба не обойдется и без зрелищ: в программе - битвы шеф-поваров и выступления уличных музыкантов.

Вкусное и полезное событие пройдет в рамках летнего фестиваля "Лучший город Земли". В пешеходных зонах, парках, на бульварах столицы открываются фестивали, начинаются концерты, проходят мастер-классы, театральные представления и другие интересные события.

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