На Фестивале хлеба угостят булками из печи

Фото: m24.ru / Анастасия Самсонова

В ближайшие выходные, 16 и 17 августа, москвичи и гости столицы смогут познакомиться с традициями заготовки и производства хлеба. Попробовать выпеченные по старинным рецептам булочки удастся в Парке искусств МУЗЕОН.

Посетителей Фестиваля хлеба ждут мастер-классы и лекции от лучших отечественных поваров и, конечно же, дегустации. Удастся отведать хлеб из классической печи, а также выяснить, как менялись "хлебные" рецепты и предпочтения людей на протяжении веков.

Фестиваль Хлеба не обойдется и без зрелищ: в программе - битвы шеф-поваров и выступления уличных музыкантов.