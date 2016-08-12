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Новости

12 августа 2016, 10:45

Культура

На дизайн-заводе Flacon приготовят гигантскую пасту для Книги рекордов Гиннеса

Москвичам предложат установить гастрономический рекорд

Фото: m24.ru

12 августа пространство у бассейна Action park на дизайн-заводе Flacon займут киоски с итальянскими специалитетами. Очередная итальянская ярмарка выходного дня планирует не только предложить посетителям продукцию, но и понаблюдать за процессом приготовления самой большой пасты. Организаторы мероприятия отмечают, что цель акции – рекорд, достойный Книги рекордов Гиннеса.

Все желающие смогут присоединиться к профессионалам и вложить свою лепту в гигантскую пасту. Понадобятся волонтеры для замеса теста, нарезки, готовки и последующего поедания. Небольшие фермерские итальянские хозяйства порадуют сырами, оливковым маслом с добавками, оливками, пастами для брускетт, колбасными нарезками и другим продовольствием из бакалеи и гастрономии.

Молодые шеф-повара раскроют рецепты фирменных итальянских блюд. Их рецепты – залог популярности тратторий и ресторанов.

Дата: с 12 августа до 14 августа

Место: Дизайн-завод Flacon

Время: С 11:00 до 21:00

еда Италия рекорд ярмарка паста
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