На дизайн-заводе Flacon приготовят гигантскую пасту для Книги рекордов Гиннеса

Москвичам предложат установить гастрономический рекорд

Фото: m24.ru

12 августа пространство у бассейна Action park на дизайн-заводе Flacon займут киоски с итальянскими специалитетами. Очередная итальянская ярмарка выходного дня планирует не только предложить посетителям продукцию, но и понаблюдать за процессом приготовления самой большой пасты. Организаторы мероприятия отмечают, что цель акции – рекорд, достойный Книги рекордов Гиннеса.

Все желающие смогут присоединиться к профессионалам и вложить свою лепту в гигантскую пасту. Понадобятся волонтеры для замеса теста, нарезки, готовки и последующего поедания. Небольшие фермерские итальянские хозяйства порадуют сырами, оливковым маслом с добавками, оливками, пастами для брускетт, колбасными нарезками и другим продовольствием из бакалеи и гастрономии.

Молодые шеф-повара раскроют рецепты фирменных итальянских блюд. Их рецепты – залог популярности тратторий и ресторанов.