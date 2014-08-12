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Культура

12 августа 2014, 18:43

Ярмарка меда открылась в музее-заповеднике "Коломенское"

еда ярмарки мед Медовый Спас музей-заповедник Коломенское свежий воздух

"Афиша": В "Коломенском" открылась традиционная ярмарка меда

В четверг, 14 августа, отмечают Медовый спас. В это же время традиционно открываются медовые ярмарки. Древнюю традицию который год поддерживают в заповеднике "Коломенское". В этом году пчеловоды из 47 регионов России привезли сюда в общей сложности около тысячи тонн меда, сообщает телеканал "Москва 24".

На ярмарке собрались настоящие профессионалы – пчеловоды в пятом и шестом поколениях. Эксперты проконсультируют покупателей по вопросам выбора и хранения меда.

"Не нужно забывать, что мед – это такой же продукт питания, который подвержен влиянию температурных факторов. При высокой температуре мед начинает плавиться, разрушаются витамины. Идеальная температура для хранения меда в погребе. Единственный выход в том, чтобы найти в комнате прохладное место. В идеале – использовать холодильник", - рассказал пчеловод Равшан Мукимов.

Добавим, что килограмм меда на ярмарке стоит от 200 до 900 рублей. "Медовый месяц" в "Коломенском" продлится до 12 октября.

Вход для посетителей свободный. От станции метро "Коломенское" до ярмарки ходит бесплатный автобус.

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