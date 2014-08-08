В Коломенском Кремле пройдет семейный пикник

Фото: facebook.com/picnic.v.Kremle

В это воскресенье, 10 августа, в Коломне состоится большой семейный праздник - "Пикник в Кремле". В исторической части города можно будет не только перекусить, но также заняться спортом, пофотографироваться и просто отдохнуть.

Всего в Кремле организуют девять тематических площадок, в том числе откроются зоны отдыха, активных игр, спорта, дизайн-маркета, фотографии. Гости пикника окунутся в мир детства и насладятся атмосферой лета и свободы - на "Пикнике" можно будет играть, драться подушками, брызгаться водой. Основной темой события станет слово "Можно".

Что касается еды, то в Коломне, в частности, удастся найти маркет хенд-мейд блюд и полезных натуральных продуктов. Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться тут.