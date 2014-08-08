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Культура

08 августа 2014, 11:53

В Коломенском Кремле пройдет семейный пикник

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Фото: facebook.com/picnic.v.Kremle

В это воскресенье, 10 августа, в Коломне состоится большой семейный праздник - "Пикник в Кремле". В исторической части города можно будет не только перекусить, но также заняться спортом, пофотографироваться и просто отдохнуть.

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Всего в Кремле организуют девять тематических площадок, в том числе откроются зоны отдыха, активных игр, спорта, дизайн-маркета, фотографии. Гости пикника окунутся в мир детства и насладятся атмосферой лета и свободы - на "Пикнике" можно будет играть, драться подушками, брызгаться водой. Основной темой события станет слово "Можно".

Что касается еды, то в Коломне, в частности, удастся найти маркет хенд-мейд блюд и полезных натуральных продуктов. Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться тут.

Коломна - один из самых старых и красивых городов Подмосковья. Здесь частично сохранился Коломенский Кремль.

Коломна расположена неподалеку от места, где река Москвы впадает в Оку. Расстояние от столицы по автодороге составляет 100 километров, по железной дороге - 117. Добраться до города из Москвы можно на личном автотранспорте (ехать к МКАД по Новорязанскому шоссе) или на электричке (поезд отправляется с Казанского вокзала).

В прошлом году Коломенский Кремль стал победителем конкурса "Россия 10", в рамках которого россияне выбирали десять новых символов страны. Первое место Кремль разделил с мечетью "Сердце Чечни".

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