На фестивале варенья можно будет увидеть "Рог изобилия" и павлинов

Фото: m24.ru / Александр Авилов
"Рог изобилия", цветочный лабиринт и живые павлины ждут гостей фестиваля "Московское варенье", который пройдет в столице с 8 по 17 августа. На каждой из 19 тематических площадок разместятся особенные декорации.
Так, Арбат превратится в колоритный восточный базар, Камергерский переулок станет медовым лугом, Новопушкинский сквер - площадкой для гигантского пикника, Крымская набережная - пляжем, а Климентовский переулок - местом для чаепития.
Арт-объекты, песочные скульптуры и экзотические деревья разместятся на Манежной, Тверской площадях и Площади Революции. Здесь удастся увидеть живых павлинов. На Тверской можно будет прогуляться по цветочному лабиринту протяженностью 400 метров - его составят из 3,5 тысячи растений. Кроме того, гости фестиваля увидят пятиметровый "Рог изобилия", созданный из песка. На Площади Революции и Манежной площади появятся тропические деревья - пальмы, платаны, олеандры, кипарисы. Фигуры дельфинов и огромных ягод вырежут из специальных кустов.
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Напомним, что десятидневный фестиваль "Московское варенье" продолжит традицию культурных и гастрономических фестивалей и ярмарок столицы. Он расположится на 19 тематических площадках по всей Москве.
Ожидается, что на праздник приедут участники из 12 стран и 25 регионов России. Среди них - 3 тысячи магазинов и около 1,5 тысяч кафе. В рамках фестиваля будет создан паспорт путешественника. Посетители, получившие такие паспорта, смогут поучаствовать в специальном квесте. Организаторы надеются, что участие в нем примут около 20 тысяч человек.
- на Арбате,
- на Площади Революции,
- в Новопушкинском сквере,
- в Климентовском переулке,
- на Крымской набережной возле "Музеона",
- в Камергерском переулке,
- на Тверской площади
- на Манежной площади
- Ленинградский проспект, владение 62,
- Проспект Мира, дом 119,
- Семеновская площадь, владение 4,
- улица Белореченская, дом 2,
- Ореховый бульвар, дом 14,
- улица Профсоюзная, дом 41,
- улица генерала Ермолова, дом 4,
- улица Сходненская, дом 56,
- площадь Юности (Зеленоград),
- Сиреневый бульвар, владение 1,
- поселок Московский, микрорайон 1, дом 49
Расписание фестиваля можно найти здесь.
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