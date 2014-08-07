На фестивале варенья можно будет увидеть "Рог изобилия" и павлинов

Фото: m24.ru / Александр Авилов

"Рог изобилия", цветочный лабиринт и живые павлины ждут гостей фестиваля "Московское варенье", который пройдет в столице с 8 по 17 августа. На каждой из 19 тематических площадок разместятся особенные декорации.

Так, Арбат превратится в колоритный восточный базар, Камергерский переулок станет медовым лугом, Новопушкинский сквер - площадкой для гигантского пикника, Крымская набережная - пляжем, а Климентовский переулок - местом для чаепития.

В Федоскине создают декорации для фестиваля "Московское варенье"

Арт-объекты, песочные скульптуры и экзотические деревья разместятся на Манежной, Тверской площадях и Площади Революции. Здесь удастся увидеть живых павлинов. На Тверской можно будет прогуляться по цветочному лабиринту протяженностью 400 метров - его составят из 3,5 тысячи растений. Кроме того, гости фестиваля увидят пятиметровый "Рог изобилия", созданный из песка. На Площади Революции и Манежной площади появятся тропические деревья - пальмы, платаны, олеандры, кипарисы. Фигуры дельфинов и огромных ягод вырежут из специальных кустов.

Напомним, что десятидневный фестиваль "Московское варенье" продолжит традицию культурных и гастрономических фестивалей и ярмарок столицы. Он расположится на 19 тематических площадках по всей Москве.

Ожидается, что на праздник приедут участники из 12 стран и 25 регионов России. Среди них - 3 тысячи магазинов и около 1,5 тысяч кафе. В рамках фестиваля будет создан паспорт путешественника. Посетители, получившие такие паспорта, смогут поучаствовать в специальном квесте. Организаторы надеются, что участие в нем примут около 20 тысяч человек.

Площадки мероприятия расположатся по адресам:

на Арбате,

на Площади Революции,

в Новопушкинском сквере,

в Климентовском переулке,

на Крымской набережной возле "Музеона",

в Камергерском переулке,

на Тверской площади

на Манежной площади

Ленинградский проспект, владение 62,

Проспект Мира, дом 119,

Семеновская площадь, владение 4,

улица Белореченская, дом 2,

Ореховый бульвар, дом 14,

улица Профсоюзная, дом 41,

улица генерала Ермолова, дом 4,

улица Сходненская, дом 56,

площадь Юности (Зеленоград),

Сиреневый бульвар, владение 1,

поселок Московский, микрорайон 1, дом 49 Площадки мероприятия расположатся по адресам:



Расписание фестиваля можно найти здесь.