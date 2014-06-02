Ярмарка чая и кофе откроется в парке "Сокольники"

Фото: М24

Вкусная ярмарка кофе и чая пройдет в парке "Сокольники" с 13 по 14 сентября. Здесь можно будет купить лучшую продукцию от отечественных и зарубежных производителей бодрящих напитков, а также отведать сдобных булочек.

На ярмарке можно будет найти травяные чаи, настои, кофе, цикорий, горячий шоколад, газированные напитки, компоты, сиропы, хлеб, пряники, печенье, пироги, мармелад, мед, варенье, вафли, изделия из шоколада, конфеты, восточные сладости, сахар, орехи и сухофрукты.

Также в парк привезут оборудование для приготовления чая и кофе, посуду, кофемолки, аксессуары для заваривания чая. Планируют продавать на ярмарке и сувенирную продукцию: книги, рукоделие и изделия народных промыслов.

"Все желающие смогут принять участие в образовательных и развлекательных программах, которые будут организованы на Фестивальной площади парка. Для конкурсов обустроят отдельную палатку. Также посетители смогут узнать интересную информацию о кофе и чае. Между бариста проведут соревнования, для посетителей предусмотрены интерактив и дегустации", - отметили в парке "Сокольники".

По подсчетам организаторов, ярмарку должны посетить более 200 тысяч человек. Мероприятие пройдет в рамках Недели чая и кофе.

Добавим, что чайно-кофейная ярмарка – не единственный сюрприз для посетителей парка "Сокольники". Ранее сетевое издание M24.ru сообщало об открытии велокинотеатра на площадке гайд-парка. Посетители этого кинотеатра будут крутить педали велосипедов и смотреть фильмы.

Еще один кинотеатр появится на площадке "The Баssейн". Там можно будет увидеть современное российское кино.

Мероприятия бесплатны.

Кроме того, в парке начали работать первые мобильные точки по продаже мороженого. Велоприлавок, на базе которого установлен холодильник, представляет собой четырехколесный велосипед, который сможет перемещаться в радиусе 10 километров и обслуживать сразу целую улицу или парк. В холодильной камере москвичи смогут найти всеми любимое эскимо, лакомку и стаканчик.