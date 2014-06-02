Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня 2014, 16:37

Культура

Ярмарка чая и кофе откроется в парке "Сокольники"

Фото: М24

Вкусная ярмарка кофе и чая пройдет в парке "Сокольники" с 13 по 14 сентября. Здесь можно будет купить лучшую продукцию от отечественных и зарубежных производителей бодрящих напитков, а также отведать сдобных булочек.

На ярмарке можно будет найти травяные чаи, настои, кофе, цикорий, горячий шоколад, газированные напитки, компоты, сиропы, хлеб, пряники, печенье, пироги, мармелад, мед, варенье, вафли, изделия из шоколада, конфеты, восточные сладости, сахар, орехи и сухофрукты.

Также в парк привезут оборудование для приготовления чая и кофе, посуду, кофемолки, аксессуары для заваривания чая. Планируют продавать на ярмарке и сувенирную продукцию: книги, рукоделие и изделия народных промыслов.

"Все желающие смогут принять участие в образовательных и развлекательных программах, которые будут организованы на Фестивальной площади парка. Для конкурсов обустроят отдельную палатку. Также посетители смогут узнать интересную информацию о кофе и чае. Между бариста проведут соревнования, для посетителей предусмотрены интерактив и дегустации", - отметили в парке "Сокольники".

По подсчетам организаторов, ярмарку должны посетить более 200 тысяч человек. Мероприятие пройдет в рамках Недели чая и кофе.

Добавим, что чайно-кофейная ярмарка – не единственный сюрприз для посетителей парка "Сокольники". Ранее сетевое издание M24.ru сообщало об открытии велокинотеатра на площадке гайд-парка. Посетители этого кинотеатра будут крутить педали велосипедов и смотреть фильмы.

Еще один кинотеатр появится на площадке "The Баssейн". Там можно будет увидеть современное российское кино.

Мероприятия бесплатны.

Кроме того, в парке начали работать первые мобильные точки по продаже мороженого. Велоприлавок, на базе которого установлен холодильник, представляет собой четырехколесный велосипед, который сможет перемещаться в радиусе 10 километров и обслуживать сразу целую улицу или парк. В холодильной камере москвичи смогут найти всеми любимое эскимо, лакомку и стаканчик.

Сайты по теме


еда

Главное

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика