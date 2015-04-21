Форма поиска по сайту

21 апреля 2015, 13:52

Шоу-бизнес

В магазинах одежды LTB снижены цены на джинсы

Фото: vk.com/tlbrussia

В магазинах сети LTB началась акция по снижению цен на джинсы. Стоимость будет зависеть от формата магазинов – организаторы акции рекомендуют уточнять ее у сотрудников салонов. Известно, что джинсы можно будет приобрести по цене от 599 до 1999 рублей. Об этом сообщается на официальной странице компании в "ВКонтакте".

Акция проводится во всех магазинах бренда. Сроки проведения распродажи не установлены. Как сообщили сетевому изданию M24.ru в компании LTB, цены будут действительны до конца весны, но предложение может быть продлено.

Компания LTB занимается продажей джинсовой одежды более 50 лет. В ассортимент LTB входят джинсы, рубашки, шорты, жилеты и другие изделия из денима.

