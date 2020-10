Lee Ritenour Band и Дэйв Грюсин выступят в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

В клубе Игоря Бутмана на Таганке 1 августа состоится первый российский концерт Lee Ritenour Band и Дэйва Грюсина. Выступление пройдет в рамках тура, посвященного 80-летию клавишника, композитора, обладателя премии "Оскар" Дэйва Грюсина.

Творчество американских музыкантов заслужило одобрение маститых критиков. Карьера пионера джаз-фанка Ли Ритенаура, с ранних лет вдохновлявшийся фанком, джазом, поп-роком и латино, началась с выступлений в группе The Mamas and The Papas и совместных концертов с Линой Хорн и Тони Беннеттом.

Ритенаур записал более 40 мольных альбомов, 35 композиций из которых попали в радиочарты. В 1990-х музыкант выступил в качестве сооснователя группы Fourplay, в составе которой выступали клавишник Боб Джеймс, басист Натан Истом и барабанщик Харви Мэйсоном.

В 70-х Ли Ритенаур прославился своими «музыкальными вторниками» в лос-анджелесском клубе Baked Potato.

"На выступления Ли в компании с Дэйвом Грюсином, Пэтрис Рашен, Харви Мэйсоном и Эрни Уоттсом часто заглядывали Эрик Клэптон, Джефф Бэк, Джордж Бенсон, Эл Джарро и даже Боб Дилан и Джони Митчелл", - отметили организаторы концерта в Москве.

Отличительной особенностью музыканта стало исполнение композиций в самых разнообразных стилях: рок, блюз, джаз. Гитару Ли можно услышать на записях Pink Floyd, Steely Dan, Диззи Гиллеспи, Сонни Роллинза, Би Би Кинга, Фрэнка Синатры, Пола Саймона, Рэя Чарлза, Барбры Стрейзанд.

Альбом Ли Amparo номинирован на "Грэмми". В записи пластинки принимали участие оперная звезда Рене Флеминг, трубач Крис Ботти и скрипач Джошуа Белл. В создании пластинки 6 Strings Theory приняли участие Би Би Кинг, Джордж Бенсон, Майк Стерн, Пэт Мартино, Джо Бонамассу и Слэш из рок-группы Guns N’Roses.

Последний альбом Ритенаура стал неожиданностью для поклонников. Удивил нетривиальный репертуар Ли, который, например, исполнил, музыку Эсбьерна Свенссона.

Что касается Дэйва Грюсина, то его творческая деятельность началась в 1959 году, когда музыкант начал в качестве дирижера выступать с оркестром Энди Уильямса.

Свои первые альбомы Дэйв записал в составе трио с Милтом Хинтоном и Доном Лэммондом.

"Грюсин работал в биг-бэндах Бенни Гудмана, Тэда Джонса, аккомпанировал Саре Воэн, Кармен Макрэй и своей будущей жене — вокалистке Рут Прайс. После ухода из оркестра Грюсин начал писать музыку к фильмам, первым из которых стал "Развод по-американски", - отметили в клубе Игоря Бутмана.

Премию "Оскар" Дэйв Грюсин получил в номинации "Лучший саундтрек к фильму, телевидению или другому визуальному представлению". Дэйв написал несколько саундтреков к фильмам Сидни Поллака, в их числе – "Электрический всадник", "Тутси", "Гавана", "Паутина лжи".

В 1960-х Грюсин создавал аранжировки для Пегги Ли, Сержио Мендеса, Гровера Вашингтона, Эла Джерро, Барбары Стрейзанд и Донны Саммер.

Грюсина и Ритенаура объединила любовь к латиноамериканской музыке. Их наиболее успешный совместный альбом – Harlequin – вышел в 1985 году, получив "Грэмми" в номинации "Лучшая инструментальная аранжировка".

В сентябре 2000 года Ли Ритенаур и Дэйв Грюсин отпраздновали выход своего совместного альбома Two Worlds.

Начало концерта в 20.30.