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Культура

23 июля 2014, 13:25

Джазовый коллектив Ark Ovrutski Trio даст сольный концерт в столице

джаз концерты Джаз-клуб Игоря Бутмана Арк Овруцкий

Арк Овруцкий. Фото: butmanclub.ru

23 июля в клубе Игоря Бутмана на Таганке выступит трио Ark Ovrutski, в которое входит барабанщик Дудука де Фонсека, гитарист Ронни Бен-Гур и контрабасист Арк Овруцкий.

Дудука - один из лидеров Trio da Paz, которая была номинирована на премию Indie Awards как лучшая новая латино-джазовая группа 1993 года, а также получила премию Jazz Journalists Association awards за лучший альбом в стиле бразильского джаза в 2002 году. Будучи уроженцем Рио-де-Жанейро, Дудука да Фонсека начал играть на барабанах в 13 лет. Буквально за пару лет Дудук зарекомендовал себя как многообещающий молодой джазмен Бразилии. В 15 лет он уже записывался с музыкантами Жоао Донато, Пауло Жобимом, Эдисоном Масиэлем и другими.

Гитарист Бен-Гур - постоянный резидент клуба Birdland в Нью-Йорке. У него на счету восемь альбомов, половину из которых он записал на лейбле Motema. Последний альбом Our Thing 2012 DownBeat назвал "гипнотизирующим", а New York City Jazz Record отметил, что: “Музыканты раскачивались с грацией пальмовых ветвей, излучая непринужденность".

Арк Овруцкий - контрабасист, композитор и лидер трио. За последние 8 лет он сотрудничал с Кертисом Фуллером, Кармен Ланди, Марком Соскиным, Стивом Уильямсом, Ларри Уиллисом и другими.

Начало концерта - в 20.30.

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