Софи Окран исполнит соул и джаз в компании шести музыкантов

Софи Окран. sofiokran.ruФото:

26 июля в джаз-клубе "Союз композиторов" выступит певица Софи Окран. Вместе с ней на сцену выйдут шесть талантливых музыкантов. Аккомпанировать Софи будут Дмитрий Сланский (барабаны), Сергей Муратов (клавишные), Николай Сарабьянов (гитара), Григорий Зайцев (бас), Сергей Воробьев (бэк-вокал, перкуссия) и Елизавета Макеева (бэк-вокал).

Программа Окран под названием Natural Woman составлена из англоязычных хитов джаз-, соул- и фанк-музыки. Она представит слушателям собственные версии хитов Рэя Чарльза, Jamiroquai, Freak Power и многих других исполнителей.

Певица окончила Краснодарское музыкальное училище и с 1993 по 1997 год солировала в группе "Квартал". В 1999 году Окран исполняла главную женскую роль в рок-опере "Волосы" театра музыки и драмы Стаса Намина. Она выступала на конкурсе "Евровидение" в составе группы "Премьер-министр", участвовала в записи песен Валерия Меладзе, работала с Алсу, а также выступала в группе "Шемякина-бэнд". Певица окончила Краснодарское музыкальное училище и с 1993 по 1997 год солировала в группе "Квартал". В 1999 году Окран исполняла главную женскую роль в рок-опере "Волосы" театра музыки и драмы Стаса Намина. Она выступала на конкурсе "Евровидение" в составе группы "Премьер-министр", участвовала в записи песен Валерия Меладзе, работала с Алсу, а также выступала в группе "Шемякина-бэнд". Последняя работа Софи Окран - сольный альбом "Море любви".





Начало концерта - в 20.30. Стоимость билетов - от 500 рублей.