Софи Окран исполнит соул и джаз в компании шести музыкантов

Софи Окран. sofiokran.ruФото:
26 июля в джаз-клубе "Союз композиторов" выступит певица Софи Окран. Вместе с ней на сцену выйдут шесть талантливых музыкантов. Аккомпанировать Софи будут Дмитрий Сланский (барабаны), Сергей Муратов (клавишные), Николай Сарабьянов (гитара), Григорий Зайцев (бас), Сергей Воробьев (бэк-вокал, перкуссия) и Елизавета Макеева (бэк-вокал).
Программа Окран под названием Natural Woman составлена из англоязычных хитов джаз-, соул- и фанк-музыки. Она представит слушателям собственные версии хитов Рэя Чарльза, Jamiroquai, Freak Power и многих других исполнителей.
Последняя работа Софи Окран - сольный альбом "Море любви".
Начало концерта - в 20.30. Стоимость билетов - от 500 рублей.
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