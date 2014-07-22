Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

22 июля 2014, 17:33

Софи Окран исполнит соул и джаз в компании шести музыкантов

джаз концерты Софи Окран соул фанк вокал

Софи Окран. sofiokran.ruФото:

26 июля в джаз-клубе "Союз композиторов" выступит певица Софи Окран. Вместе с ней на сцену выйдут шесть талантливых музыкантов. Аккомпанировать Софи будут Дмитрий Сланский (барабаны), Сергей Муратов (клавишные), Николай Сарабьянов (гитара), Григорий Зайцев (бас), Сергей Воробьев (бэк-вокал, перкуссия) и Елизавета Макеева (бэк-вокал).

Программа Окран под названием Natural Woman составлена из англоязычных хитов джаз-, соул- и фанк-музыки. Она представит слушателям собственные версии хитов Рэя Чарльза, Jamiroquai, Freak Power и многих других исполнителей.

Певица окончила Краснодарское музыкальное училище и с 1993 по 1997 год солировала в группе "Квартал". В 1999 году Окран исполняла главную женскую роль в рок-опере "Волосы" театра музыки и драмы Стаса Намина. Она выступала на конкурсе "Евровидение" в составе группы "Премьер-министр", участвовала в записи песен Валерия Меладзе, работала с Алсу, а также выступала в группе "Шемякина-бэнд".

Последняя работа Софи Окран - сольный альбом "Море любви".


Начало концерта - в 20.30. Стоимость билетов - от 500 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать