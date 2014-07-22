Немое кино под джазовый аккомпанемент покажут в "Музеоне"

"Афиша": В "Музеоне" покажут немое кино под современную музыку

В парке искусств "Музеон" запустили новый проект, в рамках которого посетителям демонстрируют немое кино под аккомпанемент современных музыкантов. Каждый вторник зрителям будут представлять фильмы Дзиги Вертова, Александра Довженко и Михаила Кауфмана, сообщает телеканал "Москва 24".

Ленту "Шестая часть мира" Дзиги Вертова будут транслировать 22 июля. Специально для показа ансамбль джазовых музыкантов во главе с Алексеем Кругловым написал музыку-сопровождение.

"Мы не знаем мнение режиссера, не знаем, какую музыку он хотел слышать в своем фильме. И это плюс. У нас полная свобода самовыражения. Думаю, что немое кино близко жанру свободной импровизации", - рассказал Алексей Круглов.

По словам заместителя директора парка искусств "Музеон" по организационно-творческой работе Елизаветы Бобряшовой, для показа выбирались менее известные фильмы.

"Хотелось, чтобы кино было интересно смотреть. Мы решили показать "Одиннадцать", "Шестая часть мира" Вертова, потому что это менее очевидные картины, которые возможно кто-то не видел", - отметила Елизавета Бобряшова.

При этом к одной из самых популярных работ Вертова - "Человеку с киноаппаратом" - написаны десятки саундтреков.

Последний показ, который состоится 12 августа, будет платным в отличие от всех предыдущих.

Начало сеансов в 22.00.